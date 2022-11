Neuzulassungen Top 50 Oktober 2022 Tesla mit Mega-Absturz

Alles wie immer? Als hätte es den Tesla-Aufstand im September nie gegeben, krallt sich der VW Golf einen Monat später wieder souverän die Neuzulassungs-Krone in Deutschland. Im Schlepptau hat er seine Markengeschwister Tiguan und T-Roc, die aus dem Podium eine reine Volkswagen-Angelegenheit machen. Der Passat meldet sich mit Platz sechs ebenfalls zurück; im Vormonat war er nur 15. Mit dem Skoda Octavia und dem Cupra Formentor tummeln sich zwei weitere VW-Konzernmodelle in den Top Ten.

Die Überraschungen in der Spitzengruppe befinden sich auf den Positionen hinter dem Treppchen: Der Fiat 500 (siehe Video) und der Ford Kuga laufen im Oktober als Vierter und Fünfter ein. Dabei ist es weniger verwunderlich, dass die beiden Modelle so stark platziert sind, sondern dass die Performance von nachhaltiger Natur zu sein scheint. Im September konnten sie sich bereits auf den Rängen sechs (Fiat 500) und neun (Ford Kuga) platzieren.

Tesla mit Mega-Absturz

Beim Thema Nachhaltigkeit – zumindest in Bezug auf die deutschen Neuzulassungszahlen – hat Tesla enormen Nachholbedarf. Wir erinnern uns: Im September eroberte das Model Y klar die Spitzenposition vor dem VW Golf (9.846 statt 7.095 Neuzulassungen damals). Und im Oktober? Erfolgt der Mega-Absturz auf 1.622 Neuzulassungen, was nur noch für Rang 40 reicht. Ähnlich ergeht es dem Model 3, das von Platz acht (3.878 Neuzulassungen) auf 44 fällt (1.563). Einmal mehr bestätigte sich also die Beobachtung, dass Tesla zum Quartalsende besonders stark Gas gibt, um im Folgemonat extrem einzubrechen.

Zu den weiteren Verlierern des Neuzulassungs-Monats Oktober zählen der Skoda Octavia (von Platz vier auf acht) und der VW Polo (von zwölf auf 22). In die andere Richtung geht es unter anderem für den Opel Mokka (von Position 22 auf 13), die Mercedes-Modelle A-Klasse (von 30 auf 15) und V-Klasse (Wiedereinstieg auf Platz 26) und den Ford Focus (von 45 auf 21). Stagnation ist bei der C-Klasse angesagt, die trotz höherer Neuzulassungszahl auf Rang 17 verharrt. Ein extrem enges Markenduell gibt es im hinteren Mittelfeld: Mit einer Neuzulassung mehr platziert sich der VW Caddy eine Position höher als der Up.

Neuzulassungen Top 50 Oktober 2022 Platz Modell Neuzulassungen 1 VW GOLF 7.282 2 VW TIGUAN 6.037 3 VW T-ROC 5.223 4 FIAT 500 4.576 5 FORD KUGA 3.299 6 VW PASSAT 3.187 7 MINI MINI 3.176 8 SKODA OCTAVIA 3.136 9 SEAT FORMENTOR 3.117 10 BMW 3ER 2.957 11 TOYOTA YARIS 2.950 12 OPEL CORSA 2.757 13 OPEL MOKKA 2.723 14 AUDI A3, S3, RS3 2.710 15 MERCEDES A-KLASSE 2.620 16 AUDI A6, S6, RS6 2.577 17 MERCEDES C-KLASSE 2.366 18 MERCEDES GLA 2.331 19 KIA CEED 2.247 20 VW T-CROSS 2.220 21 FORD FOCUS 2.169 22 VW POLO 2.166 23 VW ID.3 2.160 24 VW ID.4, ID.5 2.115 25 AUDI Q3 2.080 26 MERCEDES V-KLASSE 1.931 27 BMW X3 1.881 28 VW TRANSPORTER 1.878 29 SKODA KAROQ 1.810 30 AUDI Q5 1.790 31 VW TAIGO 1.762 32 AUDI A4, S4, RS4 1.749 33 FORD FIESTA 1.723 34 MERCEDES E-KLASSE 1.715 35 MERCEDES ML-KLASSE, GLE 1.697 36 HYUNDAI KONA 1.671 37 VW CADDY 1.668 38 VW UP 1.667 39 SKODA FABIA 1.644 40 TESLA MODEL Y 1.622 41 HYUNDAI TUCSON 1.606 42 BMW 2ER 1.593 43 MERCEDES CLA-KLASSE 1.572 44 TESLA MODEL 3 1.563 45 VW TOURAN 1.555 46 DACIA SANDERO 1.518 47 TOYOTA AYGO 1.505 48 SEAT LEON 1.496 49 BMW 5ER 1.479 50 MERCEDES GLK, GLC 1.439

Fazit

Die Stoiker aus Wolfsburg haben sich von den September-Zahlen nicht verrückt machen lassen: Nach dem Tesla-Strohfeuer im Vormonat schlagen sie bei den Neuzulassungen im Oktober mit aller Konzernmacht zurück. Wir sind gespannt, wann die Musk-Truppe beginnt, nicht nur zum Quartalsende, sondern kontinuierlich gute Neuzulassungszahlen zu liefern. Dass so etwas möglich ist, zeigen Modelle wie der Fiat 500 und Ford Kuga: Im Gegensatz zu Teslas punktuellen Erfolgen scheinen sie sich dauerhaft in der Spitzengruppe festzubeißen.