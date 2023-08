Vorangegangen war ein Brand in der Nikola-Fabrik in Arizona. Ein Nikola Tre hatte dort im Juni Feuer gefangen. Das Feuer griff auf weitere Elektro-Trucks über; fünf Lkw wurden dabei zerstört. Am 10. August schließlich kam es zu einem ähnlichen Vorfall, der jedoch rechtzeitig erkannt wurde. Nikola spricht dabei von einem "kleinen thermischen Zwischenfall". Zunächst hatten die Verantwortlichen gemutmaßt, Ursache der Feuer könnte Vandalismus oder Brandstiftung gewesen sein. Davon ist nun keine Rede mehr.