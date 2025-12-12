Personalwechsel bei BMW M: Der XM-Macher übernimmt die Entwicklung

Dirk Häcker begann seine Laufbahn bei der BMW Group 1988 und übernahm ab 2001 verschiedene Führungsaufgaben im Bereich Fahrdynamik. In seiner Funktion als Leiter der Entwicklung bei BMW M war er unter anderem verantwortlich für die Einführung des Allradantriebs M xDrive sowie für die technische Umsetzung zahlreicher Modellprojekte mit Hochleistungsanspruch. Dazu zählt auch der Einstieg in die Hybridtechnologie im M-Segment. Insgesamt war er 37 Jahre lang für die BMW Group tätig.

Mit dem BMW M5 Touring führte BMW M unter Häckers Leitung ein Plug-in-Hybrid-Modell in der Oberklasse ein, das Fahrleistungen eines V8-Benziners mit reduzierten Verbrauchs- und Emissionswerten kombiniert. Der WLTP-Normverbrauch liegt gewichtet kombiniert bei 18,1–17,6 kWh Strom und 5,3–5,0 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer. Die CO₂-Emissionen werden mit 119–114 g/km angegeben.

Karajlovic kehrt in leitender Funktion zurück Alexander Karajlovic kennt die internen Abläufe der M GmbH bereits aus mehreren früheren Funktionen. Zwischen 2017 und 2020 verantwortete er die Entwicklung der M-spezifischen X-Derivate, darunter als Projektleiter auch das Plug-in-Hybrid-Modell BMW XM. Anschließend leitete er als Hauptabteilungsleiter die Produktlinie BMW M, bevor er in den Entwicklungsbereich der BMW Group wechselte. Dort befasste er sich mit Anforderungskonzepten und der fahrdynamischen Gesamtintegration.

Sein neuer Aufgabenbereich umfasst die gesamte technische Steuerung der M-Produkte. Laut BMW bringt Karajlovic umfassende Erfahrung in der Fahrwerksabstimmung und bei der Umsetzung elektrifizierter Antriebskonzepte mit.