Peugeot-Rückruf für 3008 und 5008: Schrauben können brechen, Räder quer stehen

Peugeot ruft die Modelle 3008 und 5008 in die Werkstätten zurück. Betroffen sind Fahrzeuge aus dem Bauzeitraum 24.07.2023 bis 28.02.2025. In Deutschland sind 5.027 Autos von dem Rückruf betroffen, weltweit sind es 95.767. Bei den betroffenen Autos wird eine Schraubverbindung am Fahrwerk kontrolliert und gegebenenfalls ausgetauscht.

Fahrwerks-Rückruf für 3008 und 5008 Der Grund für den Rückruf ist laut Hersteller, dass bei einigen Modellen eine Schraube an der vorderen linken oder rechten Kugelgelenkhalterung gebrochen sein kann. Das kann dazu führen, dass eine oder zwei Schrauben fehlen. Fehlt eine Schraube, bleibt die Funktionalität erhalten. Es können lediglich Geräusche entstehen. Fehlen zwei Schrauben, kann sich ein Rad querstellen; das Auto ist dann nicht mehr lenkbar.

Unfälle sind bisher ebensowenig bekannt wie Personenschäden. Das Kraftfahrt Bundesamt hat die Halter bereits angeschrieben. Der Werkstattaufenthalt dauert rund 20 bis 40 Minuten, ist für die Kunden kostenlos und wird in internen Systemen vermerkt. Der Rückruf hat am 24. November begonnen und wird beim KBA mit der Nummer 15847R geführt.