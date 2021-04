Polestar 0 Projekt Wirklich klimaneutrales Auto bis 2030

Der schwedische Autobauer Polestar kündigt an, bis 2030 Autos zu bauen, die über die komplette Wertschöpfungskette hinweg klimaneutral sind.

Die Geely-Tochter Polestar hat ihren ersten Jahresbericht veröffentlicht und kündigt darin an, bis zum Jahr 2030 wirklich klimaneutral Autos bauen zu wollen.

Nicht nur Bäume pflanzen

Das Polestar 0 Projekt zielt darauf ab, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren – und zwar anders, als es bisher in der Autoindustrie praktiziert wird. Die meisten Autohersteller setzen dabei auf traditionelle Herstellungs-Verfahren und versuchen dann, das dabei freigesetzte CO2 zu kompensieren, indem beispielsweise Bäume gepflanzt werden. Polestar will dagegen die Art und Weise ändern, wie Autos produziert werden. Die Schweden wollen dabei die komplette Wertschöpfungskette entlang der Autoproduktion betrachten.

"Offsetting ist nicht mehr als eine Ausflucht", so Polestar CEO Thomas Ingenlath. "Indem wir die Herausforderung annehmen, ein komplett klimaneutrales Auto zu schaffen, zwingen wir uns, über das hinauszugehen, was heute möglich ist. Wir müssen alles in Frage stellen, innovativ sein und auf exponentielle Technologien setzen, wenn wir das Ziel erreichen wollen."

Polestar betont zwar, dass die Elektroantriebe in seinen Modellen bereits jetzt keine giftige Emissionen produzieren. Man müsse jetzt aber daran arbeiten, alle Emissionen, die bei der Produktion entstehen, zu beseitigen. Mit welchen Maßnahmen das gelingen soll, lassen die Schweden bislang aber völlig offen.

Umfrage CO2: Unternehmen die Hersteller zu wenig? 37 Mal abgestimmt Ja Nein Ist mir völlig egal mehr lesen

Fazit

Polestar hat erkannt, dass das Pflanzen von Bäumen zur Klimarettung nicht die alleinige Lösung ist. Jetzt kündigen die Schweden an, im Jahr 2030 das erste komplett klimaneutral produzierte Auto an den Start bringen zu wollen. Wie sie das schaffen wollen, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt allerdings völlig offen.