Rekord-Marktanteil: China endgültig auf dem Weg zur Auto-Weltmacht

China hat seine dominante Rolle auf dem weltweiten Automobilmarkt 2025 weiter ausgebaut. Mit 34,35 Millionen verkauften Fahrzeugen entfielen 35,6 Prozent des globalen Pkw-Absatzes (96,47 Millionen Autos) auf die Volksrepublik. Nach Angaben des Autoverbandes China Passenger Car Association (CPCA) bedeutet das ein Wachstum von fünf Prozent und einen neuen Rekordwert. Der chinesische Markt wuchs dabei um neun Prozent und entwickelte sich erneut deutlich dynamischer als die meisten etablierten Absatzregionen.

Chinesischer Markt wächst stärker als andere Zum Vergleich: In den USA wurden 2025 CPCA-Angaben zufolge rund 16,72 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, lediglich ein Prozent mehr als im Vorjahr. Indien kam auf 5,58 Millionen Einheiten (+7 %), Japan auf 4,56 Millionen (+3 %), Deutschland auf 3,16 Millionen Fahrzeuge (+1 %). Während einzelne Märkte in Südamerika zulegten, schwächte sich das Wachstum in Russland und Mexiko spürbar ab – ein weiterer Hinweis auf die zunehmende Verschiebung der globalen Absatzschwerpunkte nach Asien.

Besonders auffällig: In einzelnen Monaten erreichte China bereits eine noch höhere Marktdurchdringung. Im November 2025 lag der chinesische Anteil am Weltmarkt bei 40 Prozent, im Dezember bei 37 Prozent. Schon in der ersten Jahreshälfte entfielen 36 Prozent aller weltweit verkauften Fahrzeuge auf China. Historisch betrachtet setzte der kontinuierliche Anstieg ab 2020 ein: Während Chinas Anteil zwischen 2016 und 2019 noch um die 30 Prozent schwankte, stieg er bis 2024 auf 34,2 Prozent – 2025 markiert nun den bisherigen Höhepunkt.

Auch auf Herstellerebene spiegelt sich diese Entwicklung wider. Unter den zehn größten Automobilkonzernen weltweit finden sich inzwischen drei chinesische Hersteller: BYD auf Rang fünf, Geely auf Platz sieben und Chery auf Rang zehn. Angeführt wird das Ranking weiterhin von Toyota vor Volkswagen und Hyundai-Kia, doch der Abstand schrumpft – insbesondere durch das starke Wachstum chinesischer Volumen- und Elektroautoanbieter.

China steigert Export stark Parallel dazu baut China seine Stellung als Exportnation weiter aus. 8,32 Millionen Fahrzeuge wurden 2025 exportiert, ein Zuwachs von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark wuchs der Export der sogenannten New-Energy-Vehicles (Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb) mit 3,43 Millionen Einheiten. Der durchschnittliche Exportpreis sank allerdings auf rund 16.000 US-Dollar, was unter anderem auf einen geringeren Anteil hochpreisiger Tesla-Modelle zurückgeführt wird. Wichtigste Zielmärkte bleiben Mexiko sowie Regionen im Nahen Osten, in Mittel- und Südamerika und zunehmend auch Europa.

Hinweis: In der Fotoshow über dem Artikel präsentieren wir Ihnen die zehn meistverkauften China-Modelle in Deutschland im Jahr 2025.