Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Audi-Rückruf Abwürgegefahr durch Mangelschmierung des Turbos

Audi ruft weltweit 76.098 (USA 26.053), davon deutschlandweit 12.204 Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum 2012 bis 2017 zurück. Im Motoröl enthaltene Öl-/Kohleablagerungen könnten das Ölsieb in der Ölversorgung für die Turbolader verstopfen.

Ein verstopftes Ölsieb in der Ölversorgung der Turbolader führt zu Mangelschmierung der Turboladerlager. Dies führt zu Verschleiß an den Lagern und als Folge davon kann das Turbinenrad des Turboladers das Gehäuse berühren oder die Turboladerwelle kann brechen. Dies könnte zu Leistungsmangel oder sogar zum Abwürgen des Motors führen, was das Unfallrisiko erhöhen könnte.

Von dem Rückruf betroffen sind die folgenden Audi-Modellreihen:

A6 (in den USA aus dem Produktionszeitraum 25.6.2012 bis 30.3.2017; 6.385 Fahrzeuge)



S6

RS6

A7

S7 (in den USA aus dem Produktionszeitraum 25.6.2012 bis 30.3.2017; 5.040 Fahrzeuge)

RS7(in den USA aus dem Produktionszeitraum 25.6.2013 bis 30.3.2017; 3.305 Fahrzeuge)

A8 (in den USA aus dem Produktionszeitraum 27.6.2012 bis 30.3.2017; 7.874 Fahrzeuge)

S8 (in den USA aus dem Produktionszeitraum 27.6.2012 bis 30.3.2017; 3.449 Fahrzeuge)

S8 Plus

Bei der NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 22V-178, beim Kraftfahrt-Bundesamt unter der KBA-Referenznummer 011729 und beim Hersteller selbst unter dem Code 21H7 zu finden. Für Deutschland liegt diesbezüglich aktuell kein Rückruf vor.

Umfrage Wie oft waren Sie schon von Rückrufen betroffen? 26971 Mal abgestimmt nie einmal oft zu oft mehr lesen

Fazit

Audi muss weltweit bei 76.098 Fahrzeugen verschiedener Modellreihen nachbessern. Bei bestimmten Fahrzeugen könnten im Motoröl enthaltene Öl-/Kohleablagerungen das Ölsieb in der Ölversorgung für die Turbolader verstopfen – mit fatalen Folgen für das teure Bauteil.