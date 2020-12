Rückruf wegen Sicherheitsgurt-Problemen 624.216 Fahrzeuge von GM betroffen

In den USA müssen 624.216 Fahrzeuge aus dem Hause GM in die Werkstätten. Der Grund sind Probleme mit den vorderen Sicherheitsgurten.

General Motors schreibt rund um den Jahreswechsel 624.216 Kunden in den USA wegen eines Rückrufs an. Die Sicherheitsgurte in der ersten Reihe sorgen für Ärger. Genauer gesagt soll der Sitz-Zulieferer es versäumt haben, die Sicherheitsgurt-Halterungen an dem mittleren der drei Front-Sitze adäquat zu installieren. Die National Highway Traffic Safety Administration, kurz NHTSA, führt den Rückruf unter der Bezeichnung 20V-792.

Betroffen sind Fahrzeuge mit einer 40/20/40-Bestuhlung in der ersten Sitzreihe. Darunter fallen 477.667 Fahrzeuge des Typs Chevrolet Silverado 1500 (Produktionszeitraum 12.3.2018 bis 14.9.2020), 86 Chevrolet Suburban (7.1.2020 – 19.10.2020), 74 Chevrolet Tahoe (21.11.2019 – 14.10.2020), 73.656 Chevrolet Silverado 2500/3500 (18.1.2019 – 19.8.2020), 60.144 GMC Sierra 1500 (15.3.2018 – 14.9.2020), 12.587 GMC Sierra 2500/3500 (24.1.2019 – 19.8.2020) und zwei GMC Yukon XL (14.1.2020 – 27.2.2020). GM hat keine Hinweise auf Unfälle oder Verletzungen, die bis dato mit den betroffenen Sitzen in Verbindung stehen könnten.

Fazit

Bei GM klingt das Jahr 2020 mit einem großen Rückruf aus. Fast 625.000 Fahrzeuge müssen in die Werkstätten zur Sicherheitsgurt-Überprüfung.