Rückruf bei Jeep und Citroën: Start-Stopp-System funktioniert nicht mehr

Die Stellantis-Marken Jeep und Citroën müssen weltweit rund 30.000 Fahrzeuge zurückrufen. Betroffen sind die Modelle Jeep Avenger und Citroën C5 Aircross . In Deutschland sind insgesamt 2.824 Fahrzeuge betroffen. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) überwacht die Aktion und führt sie unter den unten aufgeführten Referenznummern.

Start-Stopp funktioniert nicht Grund für den Rückruf ist ein Software-Fehler im sogenannten Body Control Module, der das Start-Stopp-System betrifft. Dieser führt dazu, dass der Motor beim Anhalten nicht mehr automatisch abgeschaltet wird, sondern weiterläuft. Weil dies Auswirkungen auf den CO₂‑Ausstoß der Modelle hat, muss dieser Mangel behoben werden. Betroffen sind Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum von September 2023 bis Juni 2025.

Der Rückruf gilt für folgende Modelle:

Citroën: Baureihe: C5 Aircross

Produktionszeitraum: 20. September 2023 bis 5. Mai 2025

Betroffene Fahrzeuge weltweit: 6.838

Betroffene Fahrzeuge Deutschland: 1.324

KBA-Referenznummer: 15646R

Hersteller-Referenznummer: GL8