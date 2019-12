Rückruf bei Peugeot, Citroen und DS Abgas-Probleme im PSA-Konzern

Nun muss auch der PSA-Konzern Autos wegen überhöhter Abgaswerte zurückrufen. Das berichtet die Website Kfz-Rückrufe.de und beruft sich dabei auf „diverse Behördenmeldungen aus dem europäischen Ausland“. Eine Konzernsprecherin bestätigte den Rückruf grundsätzlich, äußerte sich bislang aber nicht zu den Details.

Dem Portal zufolge muss bei den meisten Autos in einer etwa halbstündigen Aktion per Software-Update für die Motorsteuerung der „Kompromiss zwischen den Partikeln und den NOx-Emissionen“ optimiert werden. Es handelt sich dabei europaweit um eine sechsstellige Anzahl an Autos, die sowohl Benziner als auch Diesel beinhaltet. In Deutschland sollen etwa 29.000 Autos der Marken Citroën, DS und Peugeot betroffen sein.

Viele verschiedene Baureihen betroffen

Bei den Benzinern handelt es sich um zwischen Februar 2017 und April 2019 gebaute Exemplare der Citroën-Baureihen C3, C3 Aircross und C-Elysee sowie die Peugeot-Modelle 208, 2008 und das hierzulande nicht offiziell angebotene C-Elysee-Schwestermodell 301. Die betroffenen Selbstzünder wurden zwischen Juli 2013 und Mai 2016 produziert und verteilen sich wie folgt: Bei Citroën handelt es sich um den C3 Picasso, C4 und C4 Picasso, zudem müssen die DS-Modelle DS3, DS4 und DS5 in die Werkstätten beordert werden. Hinzu kommen die Peugeot-Baureihen 208, 308, 508, 2008, 3008 und 5008.

Bei weiteren knapp 3.000 zwischen Ende 2016 und Mitte 2018 gefertigten Autos muss zudem der Paritkelfilter überprüft und gegebenfalls ausgetauscht werden. Das kann bis zu drei Stunden dauern und trifft eine ganze Reihe von PSA-Modellen: Citroën Berlingo, C3, C4 Cactus, C4 Picasso, Spacetourer/Jumpy sowie DS7 Crossback und Peugeot 208, 308, 508, 2008, 3008, 5008, Traveller/Expert und Rifter/Partner.