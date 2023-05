Rückruf Ford Ranger (USA) Rückruf von Rückrufreparatur

Ford ruft in den USA 231.942 Fahrzeuge zurück. In Deutschland ist kein Rückruf dazu bekannt.

Der Ersatz-Gasgenerator für den Beifahrer-Frontairbag wurde möglicherweise während einer zuvor durchgeführten Rückrufreparatur in der falschen Ausrichtung eingebaut.

Wenn ein zuvor repariertes Fahrzeug einen Beifahrerairbag-Gasgenerator hat, der falsch eingebaut wurde, und sich ein Unfall ereignet, der die Auslösung des Beifahrerairbags erfordert, wird der Airbag möglicherweise nicht wie beabsichtigt ausgelöst, was das Verletzungsrisiko erhöht.

Beschreibung der Ursache: Die Ford-Wartungsanleitungen enthalten Diagramme und Anweisungen für den ordnungsgemäßen Einbau des Airbag-Gasgenerators. Techniker, die den Gasgenerator falsch installiert hatten, teilten Ford mit, dass sie die Anweisungen vor der Installation nicht überprüft hätten.

Dieses Modell ist aktuell in den USA vom Rückruf betroffen:

Ford Ranger aus dem Produktionszeitraum 13.05.2003 bis 02.05.2006 (231.942 Fahrzeuge)

Die Besitzer betroffener Autos werden per Post benachrichtigt und angewiesen, ihr Fahrzeug zu einem Ford- oder Lincoln-Händler zu bringen, um ihren zuvor ausgetauschten Beifahrer-Frontairbag-Gasgenerator auf ordnungsgemäße Installation überprüfen und gegebenenfalls wieder korrekt installieren zu lassen. Für diesen Service fallen keine Kosten an. Bei der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 23V-306 zu finden.

Fazit

