Rückruf Honda E-NY1: Elektroauto vergisst Gesamtkilometerstand

Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamts (KBA) muss der japanische Autobauer Honda weltweit 52.854 Autos vom Typ E-Ny1 zurückrufen. An den Elektro-SUV-Modellen aus dem Bauzeitraum 2022 bis 2024 kann ein Softwarefehler dazu führen, dass nach einer Tiefentladung der 12-Volt-Batterie der Gesamtkilometerstand im Kombiinstrument auf null zurückgesetzt wird. Der Fehler verschwindet auch nicht, wenn die 12-Volt-Batterie geladen oder ausgetauscht wird. In Deutschland sind von diesem Rückruf 1.216 Autos betroffen.

Neue Software für das Kombiinstrument Die Halter entsprechender Fahrzeuge werden von Honda über das KBA informiert. In den betroffenen Autos wird auf das Kombiinstrument eine neue Software aufgespielt, die den Fehler beheben soll. Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden sind dem Hersteller im Zusammenhang mit diesem Problem nicht bekannt.

Das KBA führt die überwachte Rückrufaktion unter der Referenznummer 16003R, Honda selbst hat für die Aktion den Code 6NN vergeben.

Der Honda E-Ny1 ist nach dem Honda e das zweite reine Elektromodell der Japaner auf dem deutschen Markt. Formal erinnert der Kompakt-SUV stark an den Honda HR-V. Den Antrieb übernimmt ein 150 kW starker Frontmotor. Der 62,8 kWh große Akku ermöglicht eine Reichweite von bis zu 412 Kilometer. Die maximale Ladeleistung fällt mit 78 kW eher gering aus. Zu haben ist der E-Ny1 zu Preisen ab rund 39.000 Euro.