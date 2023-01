Rückruf Hyundai Kona Kraftstofffilter löst sich auf

Der koreanische Autobauer Hyundai muss weltweit 35.571 Modelle vom Typ Kona in die Werkstätten zurückrufen. Ein nicht den Vorgaben entsprechender Kraftstofffilter kann sich in den Modellen mit Dieselantrieb auflösen. Die gelösten Teile können in Folge die Hochdruck-Kraftstoffpumpe beschädigen und so den Vortrieb einschränken.

Rund 1.500 Autos in Deutschland

Wie das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) mitteilt, sind von diesem Rückruf 1.478 Fahrzeuge aus dem Bauzeitraum 2018 bis 2021 in Deutschland betroffen. Alle Halter betroffener Fahrzeuge werden angeschrieben und mit ihrem Auto in die Werkstatt beordert. Dort wird der Kraftstofffilter geprüft und gegebenenfalls getauscht.

Beim KBA läuft der Rückruf unter der Referenznummer 012293, beim Hersteller unter dem Code 21D091.

Fazit

Hyundai muss weltweit bei rund 35.500 Kona-Modellen mit Dieselmotor den Kraftstofffilter tauschen.