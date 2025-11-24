Rückruf Jeep Wrangler und Grand Cherokee: 113.000 Jeeps haben möglicherweise Sand im Motor

Ein von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ausgestellter Rückruf sorgt in den USA für Aufsehen. Offenbar wurde über mehrere Jahre hinweg bei der Produktion der Vierzylinder-Motoren für die 4xe Plug-in-Hybrid-Modelle von Jeep Grand Cherokee und Jeep Wrangler nicht sorgfältig genug gearbeitet. Betroffen sind knapp 113.000 Fahrzeuge, weil es zu plötzlichem Leistungsverlust und im Extremfall zu einem Brand im Motorraum kommen kann.

Aus in den USA eingereichten NHTSA-Unterlagen geht hervor, dass beim Gussverfahren Sandpartikel im Motorblock verblieben sein können. Solche Rückstände wirken im Betrieb wie Schleifmittel und können schwere Schäden an den beweglichen Bauteilen des Motors verursachen. Die Folgen reichen von komplettem Motorausfall bis hin zu einem Brand des Fahrzeugs – mit entsprechend erhöhtem Risiko für Unfall und Verletzungen.

Sand im Motor In der Summe betrifft der Rückruf 36.840 Exemplare des Grand Cherokee 4xe sowie 76.019 Wrangler 4xe der Modelljahre 2024 und 2025. Die NHTSA warnt vor einem "katastrophalen Motorschaden", der in einem Brand oder in einem abrupten Antriebsverlust münden kann. Die Probleme könnten sich durch ungewöhnliche Klopfgeräusche des Motors oder eine aufleuchtende Motor-Kontrollleuchte ankündigen.

Woher stammt der Sand im Motor? Beim Motorguss wird der Motorblock häufig im sogenannten Sandgussverfahren hergestellt. Dabei entsteht die Form, in die das flüssige Metall eingegossen wird, aus einem speziellen Quarzsand-Gemisch. Nach dem Erstarren des Metalls wird die äußere Form entfernt und der Innenraum des Blocks – also Kühlkanäle, Ölkanäle und Hohlräume – durch Kernformen aus Sand realisiert. Die Sandkörner werden nach dem Guss durch Spülen oder per Druckluft entfernt. Wenn dieser Schritt nicht gründlich genug erfolgt, können Reste im Inneren zurückbleiben. Bis zum 20. Oktober 2025 lagen Stellantis laut US-Medienberichten bereits 36 Kundenbeschwerden, 144 Garantieansprüche, 36 Brandfälle, 50 gemeldete Antriebsverluste und 50 weitere möglicherweise relevante Serviceberichte aus verschiedenen Märkten vor. Drei Verletzungen werden mit dem Defekt in Verbindung gebracht, Unfälle jedoch nicht.

Auch Modelle in Deutschland betroffen? Eine Lösung für das Problem existiert derzeit noch nicht, daran werde gearbeitet. Die Halter sollen erst am 29. Dezember 2025 schriftlich informiert werden. Bis zur Reparatur empfiehlt der Hersteller in den USA, die betroffenen Fahrzeuge nicht zu fahren und im Freien abzustellen. Auf unsere Anfrage bestätigte uns eine Stellantis-Sprecherin, dass in Deutschland 137 Fahrzeuge von der Problematik betroffen sind, deren Halter werden informiert.