Rückrufaktion Land Rover Bei über 110.000 Land Rover besteht Brandgefahr

In den USA sorgt aktuell ein Rückruf bei Land Rover- und Range Rover-Besitzern für schlechte Laune. Nachdem Kunden vermehrt Kraftstoffgeruch wahrgenommen haben und die gelbe Störungsanzeige im Kombiinstrument aufgeleuchtet war, stellten sie fest, dass Kraftstoff aus dem Fahrzeug austrat. Bei einer Untersuchung stellten Techniker eines Händlers fest, dass der Kraftstoffauslassflansch, der im Kraftstofftank montiert ist, gerissen ist. Das Problem bei auslaufendem Kraftstoff ist, dass er sich in Gegenwart einer Zündquelle leicht entflammen lässt, was in den USA automatisch zu einem Rückruf aufgrund einer akuten Brandgefahr führt. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) führt den Rückruf unter der Nummer 21V-635.

Betroffen sind 56.191 Range Rover Sport mit dem 5,0 Liter großen V8-Benzinmotor aus den Modelljahren 2010 bis 2013. Hinzu kommen 55.555 Land Rover LR4 (hier als Discovery bekannt) mit dem 3,0 Liter großen V6-Benzinmotor und dem erwähnten Fünfliter-V8 aus den Jahren 2010 bis 2016. Die Fahrzeuge liefen im Werk in Solihull (Großbritannien) zwischen dem 27. April 2009 und dem 30. August 2016 vom Band. Land Rover informiert die betroffenen Fahrzeughalter und tauscht während des Werkstattbesuchs das fehlerhafte Bauteil gegen ein verbessertes aus. Sollten Kunden aufgrund dieses Defekts bereits für Reparaturen bezahlt haben, erstattet Land Rover diese Kosten.

Ähnlicher Rückruf in Deutschland bekannt

Seit dem 18. Juni 2021 ist in Deutschland unter der Kraftfahrt-Bundesamt-Referenznummer 010892 und dem Hersteller-Code N571 ein Rückruf aufgrund eines fehlerhaften Abgassystems zu finden, bei dem ebenfalls erhöhte Brandgefahr besteht. Betroffen sind allerdings weltweit 8.389 Land Rover Defender und Discovery der Baujahre 2020 und 2021 – aber keiner davon in Deutschland.

Fazit

Insgesamt 111.746 Fahrzeuge ruft Land Rover in den USA zurück. Aufgrund eines Kraftstoffauslassflansch-Defektes kann Treibstoff austreten, der sich wiederum entzünden kann.