Rückruf Lamborghini Huracan Italiener bekommen was auf die Kappe

Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und der Automobilhersteller Lamborghini rufen in den USA 4.796 Fahrzeuge zurück. Genauer gesagt handelt es sich Fahrzeuge des Typs Huracan aus dem Produktionszeitraum 30. Juli 2014 bis 14. Mai 2020.

Die betreffenden Fahrzeuge entsprechen nicht vollständig dem Paragraph 49 CFR 571.108, Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) No. 108 Lamps, Reflective Devices and Associated Equipment. Die horizontale Zieleinstellung der Frontscheinwerfer ist möglich, da keine Abdeckkappe über der horizontalen Einstellschraube des Leuchters vorhanden ist. Die Kunden können die horizontale Einstellschraube erreichen und die horizontale Einstellung selbst vornehmen. Normalerweise nimmt Lamborghini diese Einstellung im Werk vor und versieht die Schraube mit einer Blindkappe, um weitere Verstellungen auszuschließen.

Erst wollten sie nicht, jetzt müssen sie

Lamborghini wurde auf die potenzielle Situation aufmerksam, als die interne Revision der Forschungs- und Entwicklungsabteilung fehlende Blindkappen an internen Fahrzeugen identifizierte. Eine weitere abteilungsübergreifende Teileanalyse ergab, dass der Fahrzeughersteller die Blindkappen nicht in der Produktion montierte. Am 26. Februar 2020 legte man die Angelegenheit dem Produktsicherheitsausschuss von Automobili Lamborghini SpA vor. Der Vorwurf: Das Fehlen einer Blindkappe über der horizontalen Einstellschraube des Trägers kommt einer Nichteinhaltung von 49 CFR 571.108, Federal Motor Vehicle Safety Standard ( FMVSS) Nr. 108 Lampen, reflektierende Vorrichtungen und zugehörige Ausrüstung, Punkt S10.18.9.2 gleich.

Am 4. März 2020 reichte Automobili Lamborghini einen Bericht ein, in dem sie die NHTSA darüber informierte, diesbezüglich nichts zu unternehmen. Am 25. März 2020 reichte Automobili Lamborghini dann den dazugehörigen Antrag auf unerhebliche Nichteinhaltung ein. Nun die Antwort der NHTSA: Am 10. Februar 2022 erhielt Automobili Lamborghini die Entscheidung der NHTSA in Anbetracht der abgelehnten Petition. Dementsprechend wird Automobili Lamborghini für die Nichteinhaltung kostenlos Abhilfe schaffen. Die NHTSA-Rückruf Nummer lautet 22V-081.

Fazit

Lamborghini muss 4.796 Sportwagen zurückrufen, weil sich die Verantwortlichen stur gestellt haben. Dabei geht es nur um ein Bauteil im Centbereich, das den Kunden davon abhalten soll, die ab Werk eingestellten Scheinwerfer nachzujustieren.