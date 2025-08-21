Rückruf Mazda CX-60: Kupplung mit Brems-Schluckauf

Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilt, muss der japanische Autobauer Mazda weltweit 19.347 SUV vom Typ CX-60 (KH) aus dem Produktionszeitraum September 2022 bis März 2024 zurückrufen. Wird der SUV durch ein starkes Bremsmanöver zum Stehen gebracht, kann die Kupplung, die den Motor und den Elektromotor verbindet, aufgrund einer unzureichenden Kupplungssteuerung während der Verzögerung gelöst bleiben. Will der Fahrer nach dem Stopp wieder anfahren, so kann in diesem Fall die Motorleistung nicht übertragen werden und das Fahrzeug setzt sich trotz Betätigung des Gaspedals nicht in Bewegung. Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden im Zusammenhang mit diesem Problem sind dem Hersteller nicht bekannt.