Rückruf Mercedes C-Klasse (W205): Antriebsverlust möglich

Ein möglicherweise falscher Leitungssatz kann an der Antriebswelle der Mercedes C-Klasse (W205) scheuern. Dies könnte unter Umständen zu einem Antriebsverlust bei dem Modell führen. In den Werkstätten werden die Leitung und die Antriebswelle geprüft und ggf. nachgearbeitet. In Deutschland sind 1.612 Modell betroffen.