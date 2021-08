Mercedes-Benz S-Klasse (223) Probleme mit Tank und Kopfstütze

Die neue S-Klasse ist gleich von zwei Rückrufen betroffen. Insgesamt müssen weltweit 441 Halter in der Werkstatt vorstellig werden.

Die Mercedes-Benz AG hat festgestellt, dass bei bestimmten Fahrzeugen der Baureihe S-Klasse (W 223/Baujahr 2021) die Dichtheit des Kraftstoffbehälters nicht den Spezifikationen entsprechen könnte. In diesem Fall könnte Kraftstoff aus dem Kraftstoffbehälter austreten und gegebenenfalls auf die Fahrbahn gelangen. Von diesem Rückruf, der beim Kraftfahrt-Bundesamt unter der Referenznummer 011037 und beim Hersteller selbst unter dem Code 4790014 zu finden ist, sind weltweit 79 Fahrzeuge betroffen. In Deutschland müssen sich sechs Halter auf Post von Mercedes und den dazugehörigen Werkstattbesuch einstellen. Die Maßnahme des Herstellers klingt simpel: Kraftstoffbehälter erneuern. Wie lang diese Aktion dauert, ist nicht bekannt.

Beim zweiten Rückruf geht es um die Befestigung der mittleren Fondkopfstütze derselben Baureihe aus den Baujahren 2019 und 2020. Sie könnte bei weltweit 362 und deutschlandweit 311 Fahrzeugen nicht den Spezifikationen entsprechen. In diesem Fall könnte die mittlere klappbare Fondkopfstütze nicht richtig in der Gebrauchsstellung verrasten. Im Falle eines Unfalls könnte die mittlere Fondkopfstütze somit nicht die spezifizierte Schutzwirkung bieten. In der Werkstatt tauscht Mercedes das betroffene Bauteil aus. Beim KBA ist dieser Rückruf unter der Referenznummer 011034 und bei Mercedes intern unter dem Code 9293001 geführt.

Fazit

Insgesamt 411 Halter der aktuelle Mercedes S-Klasse müssen in die Werkstätten. Grund dafür sind zwei Rückrufe.