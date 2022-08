Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Rückruf Mercedes-Benz Sprinter Rückfahrkamera fällt aus

Mercedes muss weltweit 74.762 Fahrzeuge zurückrufen. Der Grund: Ausfall der Rückfahrkamera. In Deutschland sind 24.953 Fahrzeuge betroffen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) lässt den Automobilhersteller Mercedes-Benz in Deutschland 24.953 Fahrzeuge des Typs Sprinter zurückrufen. Weltweit sind 74.762 Fahrzeuge betroffen. In den USA ist der Rückruf bereits am 27. April 2022 veröffentlicht worden. Dort sind allein 12.086 Fahrzeuge betroffen.

Aufgrund einer Abweichung im Entwicklungsprozess des Zulieferers entspricht die Software für die Rückfahrkamera möglicherweise nicht den aktuellen Produktspezifikationen. In manchen Fällen wird somit das Bild der Rückfahrkamera nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs nicht auf dem zentralen Display angezeigt. Stattdessen zeigt die zentrale Anzeige weiterhin das vorhandene Bild (zum Beispiel Navigation, Radio usw.). Es kann zudem vorkommen, dass ein schwarzer Bildschirm mit einer Fehlermeldung angezeigt wird.

Dieses Modell ist in Deutschland vom Rückruf betroffen:

Mercedes-Benz Sprinter aus dem Produktionszeitraum 2018 bis 2021

(weltweit: 74.762 Fahrzeuge / deutschlandweit: 24.953 Fahrzeuge)

Diese Modelle sind in den USA vom Rückruf betroffen:

Mercedes-Benz Sprinter aus dem Produktionszeitraum 12.04.2018 bis 29.10.2021

aus dem Produktionszeitraum 12.04.2018 bis 29.10.2021 Mercedes-Benz Freightliner Sprinter aus dem Produktionszeitraum 12.04.2018 bis 29.10.2021

(USA: 12.086 Fahrzeuge)

Als Gegenmaßnahme ist es erforderlich, ein Software-Update zu installieren. Die KBA-Referenznummer lautet 011813, der Hersteller-Code der Rückrufaktion VS3KOMRUE. Bei der NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 22V-281 zu finden.

Fazit

Mercedes-Benz ruft weltweit 74.762 und deutschlandweit 24.953 Fahrzeuge der Baureihe Sprinter zurück. Der Grund: Ausfall der Rückfahrkamera.