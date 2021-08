Mercedes Sprinter Modellpflege Lieferwagen erhält moderne Dieselmotoren

Seit Mercedes 2018 die neue Sprinter-Generation auf den Markt brachte, spielte in der Kommunikation dessen Elektro-Version die Hauptrolle. Aber natürlich bilden derzeit noch die Diesel-Versionen das Rückgrat des Sprinter-Portfolios im harten Lieferwagen-Alltag. Zum Einsatz kommen dabei bisher vorrangig die Triebwerks-Generationen OM 651 (2,2-Liter-Vierzylinder) und OM 642 (Dreiliter-V6). Doch im Herbst werden diese betagten Selbstzünder abgelöst – vom neuen OM 654.

Vier Leistungsstufen von 114 bis 190 PS

Dieser Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel verrichtet bereits seit Ende letzten Jahres im Sprinter Kastenwagen und im Fahrgestell mit Hinterradantrieb seinen Dienst. Nun rollt Mercedes den Motor auf alle weiteren Sprinter-Versionen aus – egal ob diese front-, heck oder allradgetrieben sind. Es gibt ihn in vier Leistungsstufen: Die Varianten mit 84 kW (114 PS), 110 kW (150 PS), 125 kW (170 PS) werden von einem Turbolader zwangsbeatmet; der Topmotor mit 140 kW (190 PS) verfügt über Biturbo-Aufladung.

Daimler AG Egal ob Front-, Hinterrad- oder Allradantrieb: Den Sprinter gibt es fortan in allen Varianten mit dem OM 654-Diesel.

Abhängig davon, ob der jeweilige Sprinter als Nutzfahrzeug oder Pkw eingestuft ist, erfüllen alle Motorvarianten die Euro VI-E- beziehungsweise Euro 6d-Abgasnorm. Dabei helfen die reibungsoptimierte Laufbahnbeschichtung in den vier Zylindern ebenso wie die motornahe Abgasnachbehandlung sowie die dynamisch gesteuerte Mehrwege-Abgasrückführung. Durch sein verbessertes Geräusch- und Schwingungsverhalten soll der Motor zudem das Komfortniveau anheben.

Mit Mono-Turbo und 1.950 cm³

Apropos Komfort: Als Alternative zum manuellen Sechsgang-Getriebe bietet Mercedes künftig das 9G-Tronic-Automatikgetriebe an. Der Sprinter erhält allerdings nicht die allerfrischeste Ausbaustufe des OM 654, die mit einem Hubraum von 1.993 Kubikzentimetern in der neuen C-Klasse eingesetzt wird. Im Transporter kommt das Triebwerk in der seit 2016 bekannten 1.950-Kubikzentimeter-Variante zur Anwendung. Die Preise starten bei 27.358 Euro für den 114 PS starken Sprinter Kastenwagen 211 CDI Standard in der Worker-Plus-Version (inklusive Mehrwertsteuer).

Fazit

Fortan profitieren alle Sprinter-Varianten von der neuen Dieselmotor-Generation OM 654, die Mercedes seit 2016 in seinen Pkw-Modellen anbietet. Die Selbstzünder decken ein breites Leistungs-Spektrum ab, erfüllen die neuesten Abgasnormen und sind erstmals auch mit Neungang-Automatik erhältlich.