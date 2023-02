Rückruf Nissan (USA) Emblem könnte Fahrer verletzen

Nissan ruft in den USA 404.690 Fahrzeuge zurück. In Deutschland ist kein Rückruf zu dieser Thematik geplant.

Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und der Automobilhersteller Nissan haben in den USA eine Rückrufaktion gestartet. Aktuell sind in den USA 404.690 Fahrzeuge betroffen.

Das Kunstharz-Emblem auf der Abdeckung des Fahrer-Airbagmoduls kann in betroffenen Fahrzeugen aufgrund möglicher Abweichungen im Produktionsprozess eine verringerte Haltbarkeit aufweisen. In diesem Zustand können sich im Laufe der Zeit Risse entwickeln und das Emblem und die Halterungskomponenten könnten sich im Falle einer Airbagauslösung lösen.

Diese Modelle sind aktuell in den USA vom Rückruf betroffen:

Nissan Titan aus dem Produktionszeitraum 25.09.2007 bis 27.04.2011

aus dem Produktionszeitraum 25.09.2007 bis 27.04.2011 Nissan Frontier aus dem Produktionszeitraum 13.09.2007 bis 23.12.2010

aus dem Produktionszeitraum 13.09.2007 bis 23.12.2010 Nissan Xterra aus dem Produktionszeitraum 13.09.2007 bis 23.12.2010

aus dem Produktionszeitraum 13.09.2007 bis 23.12.2010 Nissan Pathfinder aus dem Produktionszeitraum 13.09.2007 bis 23.12.2010

aus dem Produktionszeitraum 13.09.2007 bis 23.12.2010 Nissan Armada aus dem Produktionszeitraum 25.09.2007 bis 28.04.2011

aus dem Produktionszeitraum 25.09.2007 bis 28.04.2011 Nissan Quest aus dem Produktionszeitraum 27.09.2007 bis 15.07.2009

(gesamt: 404.690 Fahrzeuge)

Die Reparatur wird derzeit untersucht. Die Händler werden ab dem 10. Februar 2023 benachrichtigt. Die Besitzer aller potenziell betroffenen Fahrzeuge erhalten bis zum 10. April 2023 ein vorläufiges Schreiben. Bei der NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 23V-067 zu finden.

Umfrage Wie oft waren Sie schon von Rückrufen betroffen? 36692 Mal abgestimmt nie einmal oft zu oft mehr lesen

Fazit

Nissan ruft in den USA 404.690 Fahrzeuge zurück. In Deutschland ist kein Rückruf zu dieser Thematik geplant. Das Kunstharz-Emblem auf der Abdeckung des Fahrer-Airbagmoduls kann in betroffenen Fahrzeugen aufgrund möglicher Abweichungen im Produktionsprozess eine verringerte Haltbarkeit aufweisen und sich bei einer Airbagauslösung lösen.