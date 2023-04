Rückruf Nissan Micra: Sitzschienen können brechen

20/47 Fazit: Mutig? Nein, nur konsequent. Der Vorgänger zog nicht so richtig, also schiebt Nissan nach nur sechs Jahren einen komplett umgestrickten Nachfolger auf den Markt, der deutlich mehr Kunden ansprechen wird. Um wirklich in der Riege der Top-Fünf, den hier will Nissan hin, zu punkten, braucht es aber noch mehr Dampf unter der Haube.