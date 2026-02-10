Rückruf Stellantis-Transporter: Abgaswerte sind zu hoch

Der Multi-Markenkonzern Stellantis muss sich erneut um ein Problem mit der SCR-Abgasnachbehandlung (AdBlue) an Dieselmodellen kümmern. In aktuellen Rückrufen führt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die baugleichen Transportermodelle von Citroën, Fiat und Opel an. In den Transportern mit Dieselantrieb arbeitet möglicherweise die Harnstoffeinspritzung nicht korrekt. In Folge können die Abgaswerte von den gesetzlichen Vorgaben abweichen. Weiterhin ist die Kalibrierung der Harnstoffpumpen-Diagnose des Motorsteuergeräts (ECU) fehlerhaft, weshalb im Falle eines Harnstoffüberdruckes keine Warnmeldung im Kombiinstrument angezeigt wird. Abhilfe schaffen soll eine neue Software für das Motorsteuergerät. Für das Softwareupdate planen die Werkstätten rund 25 Minuten ein. Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden sind im Zusammenhang mit diesem Problem bislang nicht bekannt.

Überwiegend Citroën und Opel Für die Marke Citroën nennt das KBA den Spacetourer und den Jumpy als betroffene Baureihen. Die vom Rückruf erfassten Fahrzeuge stammen aus dem Bauzeitraum Juli 2022 bis Januar 2024. Weltweit betrifft der Rückruf 43.083 Fahrzeuge, davon 3.130 in Deutschland. Das KBA führt den Rückruf unter der Referenznummer 15831R, Citroën selbst hat dafür den Code GJ4 vergeben.

Bei Opel betrifft der Rückruf weltweit 30.108 Fahrzeuge der Baureihen Zafira und Vivaro aus dem Bauzeitraum Mai 2022 bis Januar 2024. In Deutschland werden 15.131 Autos zurückgerufen. Opel hat für die Rückrufaktion den Code KUS vergeben. Das KBA überwacht den Rückruf unter der Referenznummer 15829R.

Für Fiat listet das KBA den Ulysse aus dem Bauzeitraum 2021 bis 2022. Betroffen sind hier weltweit nur 13 Autos, davon sieben in Deutschland. Die KBA-Referenznummer lautet in diesem Fall 12919R, der Fiat-Code 6616.

Für die baugleichen Transportermodelle von Peugeot und Toyota liegen derzeit beim KBA keine Meldungen vor.