Rückruf Peugeot- und Citroën-Transporter: Querlenkerbolzen können brechen

Wie das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) mitteilt, muss der französische Autobauer Peugeot die verwandten Transportermodelle Traveller und Expert zurückrufen. An weltweit 87.658 Fahrzeugen aus dem Produktionszeitraum 23.09.2020 bis 30.06.2022 kann es durch Korrosion an der Buchse des vorderen Querlenkers zu einem Bruch der Befestigungsschraube kommen. In Folge wäre die Lenkbarkeit eingeschränkt. In Deutschland betrifft der Rückruf 6.561 Peugeot-Transporter. Die Stellantis-Schwestermarke Citroën ruft wegen des gleichen Problems 8.057 baugleiche Transporter der Typen Jumpy und Spacetourer zurück.

Querlenkerlager werden geprüft/ersetzt Alle Halter betroffener Fahrzeuge werden über das KBA angeschrieben und mit ihrem Fahrzeug in die Werkstätten beordert. Dort werden die Schrauben und Buchsen auf beiden Seiten des vorderen Querlenkers geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. Den Werkstattaufenthalt beziffert der Hersteller auf rund eine Stunde. Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden im Zusammenhang mit dem Problem sind nach KBA-Angaben nicht bekannt.

Das KBA führt den Rückruf unter der Referenznummer 15411R, Peugeot selbst hat für die Aktion den Code MSN vergeben. Für den Citroën-Rückruf liegen keine Codes vor.