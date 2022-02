Rückruf Tesla wegen Anschnallwarner Über 800.000 Fahrzeuge betroffen

Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und der Automobilhersteller Tesla rufen in den USA 817.143 Fahrzeuge zurück. In den USA ist es gesetzlich vorgeschrieben (FMVSS 208, S7.3 (a)-(1)), dass der akustische Sicherheitsgurt-Erinnerungston beim Fahrzeugstart ertönt, wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers nicht als angelegt erkannt wird. Bei bestimmten Model S- und Model X-Fahrzeugen aus den Modelljahren 2021 und 2022 und bei allen Model 3- und Model Y-Fahrzeugen kann ein Softwarefehler unter bestimmten Umständen verhindern, dass der Warnton ertönt.

Wenn das Warnsignal für den Sicherheitsgurt zu Beginn eines neuen Fahrzyklus nicht aktiviert wird und der Fahrer die begleitende visuelle Sicherheitsgurtkontrolle nicht bemerkt, könnte der Fahrer möglicherweise vergessen, seinen Sicherheitsgurt anzulegen und unangeschnallt losfahren. Eine Fahrt in nicht angeschnalltem Zustand erhöht nicht nur in den USA das Verletzungsrisiko und ist zudem verboten. In Deutschland ist bislang kein Rückruf vorgesehen.

Fazit

Tesla muss bei 817.143 Fahrzeugen ihrer Modelle S, 3, X und Y nachbessern. Das Warnsignal, welches dem Fahrer mitteilt, dass er nicht angeschnallt ist, könnte in den betroffenen Versionen deaktiviert sein.