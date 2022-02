Rückruf Tesla wegen Heizproblemen Kein Durchblick bei Kälte

Tesla ruft in den USA 26.681 Fahrzeuge wegen mangelhafter Heizleistung zurück.

Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und der Automobilhersteller Tesla rufen in den USA 26.681 Fahrzeuge zurück. In Fahrzeugen mit Wärmepumpe kann es beim elektronischen Expansionsventil (EXV) zu Unterbrechungen der Steuerungskommunikation kommen. Softwarebefohlene Stopps des Kompressors können es zu einem Ausfall der Kabinenheizung führen, insbesondere bei Temperaturen von –10 Grad Celsius oder kälter. Während das Windschutzscheiben-Enteisungssystem unter der vorliegenden Bedingung grundsätzlich zwar weiter funktioniert, entspricht die Enteisungsleistung möglicherweise nicht vollständig den Vorschriften. Das Resultat ist eine nur sehr langsam enteisende Windschutzscheibe.

Von dem Rückruf betroffen sind alle vier Modellreihen S, 3, X und Y aus den Produktionsjahren 2021 und 2022. Die Firmware-Version 2021.44.30.7 und spätere Versionen beheben den Zustand, indem sie einen Softwarebefehl zum Schließen des EXV erneut einführen. Dies verhindert, dass das Kältemittel in den Verdampfer gelangt. Von Besitzern, deren Fahrzeuge mit der Firmware-Version 2021.44.30.7 oder einer späteren Version ausgestattet sind, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Die Eigentümer erhalten die Abhilfe kostenlos mit einer OTA-Firmware. Bei der NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 22V-050 zu finden. Für Deutschland liegt aktuell kein Rückruf diesbezüglich vor.

Fazit

Tesla muss bei 26.681 Fahrzeugen ihrer Modelle S, 3, X und Y nachbessern. Probleme mit der Wärmepumpe sorgen dafür, dass die Windschutzscheiben zu langsam enteisen. Die Abhilfe in Form eines Softwareupdates erfolgt over the air (OTA).