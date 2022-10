Rückruf Tesla Model 3 Gurtprobleme beim Erfolgs-Model

4/15 Wir konnten unter den widrigen Bedingungen eine Reichweite von 276 Kilometern ermitteln. Die Außentemperatur lag beim Test zwischen 0 und –1° C, und die Straßen waren größtenteils schneebedeckt. Das Model 3 fuhr folglich auf Winterreifen und mit auf 20° C eingestellter Heizung. Technikbedingt startete die Reichweitenfahrt bei einem Akku-Füllstand von 69 Prozent und führte über eine Rundstrecke von exakt 124 km. Bei 24 Prozent Ladestand wurde der Zielpunkt wieder erreicht. Der Bordcomputer zeigte am Ende 25,5 kWh/100 km als Durchschnittsverbrauch an.