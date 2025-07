Rückruf Tesla Model S und X: Notruf ohne Ton

Wie das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) mitteilt, muss der US-Elektroautobauer Tesla weltweit 14.003 Fahrzeuge der Baureihen Model S und Model X aus dem 13.09.2022 bis 22.11.2024 im Rahmen eines Rückrufs nachbessern. Nach KBA-Angaben kann an den Elektroautos unter Umständen die Audiofunktion des Notrufsystems eCall ausfallen. Bei einem Unfall wäre also die Kommunikation mit den Rettungsdiensten nicht möglich. In Deutschland betrifft dieser Rückruf laut KBA 2.847 Fahrzeuge.