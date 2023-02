Rückruf Porsche Panamera und Bentley Continental Feuchtigkeit führt zu Kurzschluss- und Brandgefahr

Porsche und Bentley rufen mehrere Tausend Autos in die Werkstätten. Ein Kurzschluss in einer Kühlmittelpumpe der Klimaanlage kann einen Fahrzeugbrand verursachen.

Die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sowie die Automobilhersteller Porsche und Bentley haben eine Rückrufaktion gestartet, die sich sowohl in Deutschland als auch in den USA auswirkt. Betroffen sind die Baureihen Porsche Panamera (siehe Fotoshow) sowie Bentley Continental (siehe Video).

In Deutschland sind insgesamt 3.134 Porsche Panamera des Bauzeitraums 21.07.2015 bis 10.11.2021 von dem Rückruf betroffen. In den USA sind es 24.467 Fahrzeuge, die zwischen dem 23.09.2016 und 04.11.2021 produziert wurden (siehe Liste weiter unten im Artikel). Beim Bentley Continental beläuft sich die Anzahl an Fahrzeugen in den USA auf 650. Wie viele Exemplare in Europa oder Deutschland betroffen sind, ist noch unklar.

Neue Pumpe mit optimiertem Dichtkonzept

Das Problem laut Porsche: "Feuchtigkeit kann in die Steuereinheit für die Zusatzpumpe der Klimaregelung gelangen", heißt es in einer Stellungnahme. Dies könne Fehlfunktionen und Kurzschlüsse in der Steuereinheit verursachen und infolgedessen zu Schmorschäden sowie "in seltensten Fällen" zu einem Brand führen – auch im abgestellten Zustand. Der Fehler ist Bentley und Porsche zufolge bei internen Qualitätskontrollen festgestellt worden. Das Risiko, dass er auftrete, sei "sehr gering".

Für Kundinnen und Kunden äußert sich der Fehler durch eine leistungsschwache oder nicht funktionstüchtige Klimaanlage. Um ihn zu beheben, wird die Zusatzpumpe durch eine Variante mit optimiertem Dichtkonzept ersetzt. Im Rahmen dessen werden auch die Kabelverbindungen geprüft und bei Bedarf getauscht. Der Werkstattaufenthalt dauert etwa eine anderthalbe Stunde und wird kostenfrei durchgeführt.

Von dem NHTSA-Rückruf betroffen sind die folgende Modellreihen:

Porsche Panamera der Modelljahre 2017 bis 2021 aus dem Produktionszeitraum 08.02.2017 bis 22.10.2021

Porsche Panamera 4 der Modelljahre 2017 bis 2021 aus dem Produktionszeitraum 08.02.2017 bis 04.11.2021

Porsche Panamera 4 Executive der Modelljahre 2018 bis 2021 aus dem Produktionszeitraum 08.06.2017 bis 16.07.2021

Porsche Panamera 4 Sport Turismo der Modelljahre 2018 bis 2020 aus dem Produktionszeitraum 04.10.2017 bis 06.10.2020

Porsche Panamera 4S der Modelljahre 2017 bis 2021 aus dem Produktionszeitraum 07.10.2016 bis 25.10.2021

Porsche Panamera 4S Executive der Modelljahre 2017 bis 2021 aus dem Produktionszeitraum 29.04.2017 bis 02.09.2021

Porsche Panamera 4S Sport Turismo der Modelljahre 2018 bis 2021 aus dem Produktionszeitraum 10.10.2017 bis 26.07.2021

Porsche Panamera GTS der Modelljahre 2019 bis 2021 aus dem Produktionszeitraum 15.02.2019 bis 26.10.2021

Porsche Panamera GTS Sport Turismo der Modelljahre 2019 bis 2021 aus dem Produktionszeitraum 22.02.2019 bis 07.07.2020

Porsche Panamera Turbo der Modelljahre 2017 bis 2020 aus dem Produktionszeitraum 23.09.2016 bis 04.09.2020

Porsche Panamera Turbo Executive der Modelljahre 2017 bis 2020 aus dem Produktionszeitraum 03.03.2017 bis 17.06.2020

Porsche Panamera Turbo Sport Turismo der Modelljahre 2018 bis 2020 aus dem Produktionszeitraum 01.09.2017 bis 03.07.2020

Porsche Panamera Turbo S des Modelljahres 2021 aus dem Produktionszeitraum 19.07.2021 bis 12.10.2021

Porsche Panamera Turbo S Executive des Modelljahres 2021 aus dem Produktionszeitraum 20.07.2021 bis 11.10.2021

Bentley Continental GT V8 oder W12 des Modelljahres 2020 aus dem Produktionszeitraum 20.06.2019 bis 10.07.2020

Bentley Continental GTC V8 oder W12 des Modelljahres 2020 aus dem Produktionszeitraum 20.06.2019 bis 13.11.2019

Benachrichtigungsschreiben an die Besitzerinnen und Besitzer der betroffenen Autos sollen in Deutschland ab Ende Februar und in den USA ab dem 27. März 2023 verschickt werden. Bei der NHTSA sind die Rückrufe unter den Fallnummern 23V-033 (Porsche) und 23V-034 (Bentley) zu finden. Porsche führt die Aktion intern unter dem Code APA1. Bei Bentley läuft der Rückruf unter dem Kürzel RE23/02 (RC67).

Fazit

Porsche und Bentley müssen bei mehreren Tausend Exemplaren der Modellreihe Panamera und mindestens 650 Einheiten des Continental nachbessern. Bei den Fahrzeugen kann (Luft-)Feuchtigkeit in die externe Kühlmittelpumpe der Klimaanlage eintreten und einen Kurzschluss verursachen, was das Risiko eines Fahrzeugbrandes erhöht.