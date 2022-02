Rückrufaktion Mercedes-AMG GT Black Series Sicherheitsproblem beim Supersportler

34/34 Heute knallen die Korken für Affalterbach. Herzlichen Dank an alle, die für dieses herausragende Sportwagenprojekt verantwortlich waren. Gerade in Zeiten, in de­nen gefühlt eine Hetzjagd auf das Automobil als solches in vollem Gange ist, sind Fahrzeuge wie der AMG GT Black Series Balsam für unsere Sportfahrer-Seele.