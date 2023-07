SAIC sucht Werksstandort: Elektroautos in Europa bauen

SAIC Motor verfügt bereits über internationale Forschungs- und Entwicklungs-Standorte in Silicon Valley, London und Tel Aviv. Zudem betreibt das Unternehmen drei Designzentren in London, München und Tokio sowie vier Produktionsstätten und Fabriken in Thailand, Indonesien, Indien und Pakistan. Am neuen europäischen Standort sollen Elektroautos gefertigt werden.