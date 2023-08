Caravan im Look eines USB-Sticks

Die Seal-Wohnwagen basieren auf einem Alko-Chassis mit automatischem Bremssystem und verfügen über eine Monocoque-Außenhaut, die via CNC-Technik gefertigt ist. Mit der Gewichtsspanne zwischen 750 kg bis 3,5 Tonnen kommen entsprechende Zugfahrzeuge locker klar.

Einmal auf dem Wasser, entfaltet der Seal 7.5 seine Seetüchtigkeit. Mit einem 50-PS-Motor erreicht er Geschwindigkeiten von bis zu 13 Knoten, und er öffnet somit die Welt der Seen und Meere für diejenigen, die über eine "Amateur Maritime Certificate" (AMC) verfügen – im Volksmund auch als Sportbootführerschein bekannt.

Der Seal 7.5 präsentiert sich als Doppelachs-Wohnwagen mit einem geräumigen Innenraum von 7,50 Metern Länge. Inklusive Deichsel erreicht er eine Gesamtlänge von 8,90 Metern und eine Höhe von 2,70 Metern. Angelehnt an die typische Formgebung einer Jacht, verjüngt sich der Bug des Seal 7.5. Hier steht eine ovale Rundsitzgruppe mit Tisch zur Verfügung. Nachts verwandelt sie sich in ein großzügiges Bett von 2,23 x 1,90 Metern.

Entlang der Beifahrerseite oder Steuerbord erstreckt sich die gut ausgestattete Küchenzeile, die nahtlos an die Sitzgruppe anschließt. In einem der Küchenschränke verbirgt sich das Steuerrad für den Bootsbetrieb.

Auf der Fahrerseite schließt sich eine weitere Sitzgruppe an. In L-Form arrangiert, kann sie in eine zusätzliche Schlafgelegenheit umgewandelt werden. Diese Liegefläche bietet zwei weiteren Personen mit 2,00 x 1,35 Metern ausreichend Platz.