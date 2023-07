Ursprünglich reichte Porsche 1948 ein einfacher Schriftzug und erst 1952 entwickelte der zeichnerisch talentierte Konstrukteur Franz Xaver Reimspieß den entscheidenden Entwurf: In den Konturen eines goldenen Schildes war in der Mitte das aufsteigende Pferd des Stuttgarter Stadtsiegels zu sehen. Gemeinsam mit dem darüber liegenden Stadtnamen "Stuttgart" ein klares Bekenntnis zum Produktionsstandort Zuffenhausen.

Das Wappen zierte also fortan nicht nur die Fahrzeuge aus Zuffenhausen, sondern prangte auch auf Briefköpfen und Werbung – und sorgte für Herausforderungen. Denn in den 50er-Jahren war der Farbdruck kompliziert und teuer, das Logo zudem sehr filigran und schwierig zu drucken. Und es wirkte in Schwarz-Weiß nicht so intensiv wie in der Farbversion. Außerdem gab es vonseiten der Händlerschaft eine große Ablehnung des Leuchtwappens und "die Vielfarbigkeit und die vielen Details auf ein Ganzes zusammengetragen, lassen keine kompakte Sichtwirkung im Straßenverkehr zu", heißt es in einem internen Schreiben.