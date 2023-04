Sportwagen-Neuzulassungen März 2023 911 und Co. geben Gas

Die Pkw-Neuzulassungen im März 2023 summieren sich auf 281.361 Autos, ein Plus von 16,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Das Sportwagen-Segment hat den Markttrend sogar übertroffen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg verzeichnete für den Berichtsmonat 3.749 neu zugelassene Sportwagen – ein um 31,2 Prozent besserer Wert als noch vor einem Jahr. Dennoch bleiben Sportwagen weiter ein absolutes Nischenprodukt.

Schwäbische Dominanz

Haupttreiber des Zuwachses ist der Porsche 911. Er kann seine Neuzulassungszahl im Vergleich zum Vormonat deutlich steigern (1.190 statt 723). Im Schlepptau hat er seine beiden Rivalen aus Stuttgart und München. Der Z4 von BMW beißt sich auf Rang zwei fest und kann 536 Neuzulassungen auf sich vereinigen, der Mercedes SL steht auf Platz drei mit 373 Zulassungen. Das E-Klasse-Coupé, bisher Garant für eine Top-4-Platzierung steht im März nur auf der vierten Position (294 Modelle).

Den ersten Rückgang zum Vorjahresmonat müssen der Audi TT auf Platz fünf mit minus 3,0 Prozent und der Ford Mustang auf Rang neun mit einem Rückgang von 30,8 Prozent verzeichnen.

Sportwagen-Neuzulassungen Januar 2023 Platz Modell Neuzulassungen 1 PORSCHE 911 836 2 MERCEDES E-KLASSE COUPE 404 3 MERCEDES SL 230 4 BMW Z4 158 5 AUDI TT 150 6 MERCEDES AMG GT 106 7 PORSCHE BOXSTER 103 8 PORSCHE CAYMAN 92 9 FORD MUSTANG 75 9 TOYOTA GR 86 75 11 JAGUAR F-TYPE 57 12 ALPINE A110 31 13 FERRARI 296 GTB 28 14 FERRARI F8 27 15 FERRARI SF90 24 16 TOYOTA SUPRA 22 17 FERRARI ROMA 15 18 AUDI R8 11 18 LOTUS EMIRA 11 20 LEXUS LC 10 21 FERRARI PORTOFINO 8 22 ASTON MARTIN V8 6 23 ASTON MARTIN DB11 4 23 SUBARU BRZ 4 25 NISSAN GT-R 1

Umfrage Ist das Mercedes E-Klasse Coupé ein "richtiger" Sportwagen? 13662 Mal abgestimmt Klar, es kann 911 und Co. das Wasser reichen Nein, es ist nur auf dem Papier ein Sportwagen mehr lesen

Fazit

In einem insgesamt steigenden Markt bilden die Sportwagen diesmal die positive Ausnahme. Sie können im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich zulegen und erobern folgerichtig etwas an Marktanteil zurück. Der Porsche 911 verteidigt seinen Spitzenplatz und verweist die Konkurrenz aus BMW und Mercedes auf die Plätze.