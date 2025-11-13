Stauprognose 14. bis 16.11.: Tausende Baustellen bremsen den Verkehr

Dennoch können zahlreiche Baustellen für Verzögerungen sorgen. Derzeit sind über 1.200 Baustellen aktiv – viele davon auf stark befahrenen Strecken. Auch winterliche Bedingungen spielen zunehmend eine Rolle.

Vor allem in den frühen Morgenstunden ist lokal mit Nebel zu rechnen, was die Sichtverhältnisse stark einschränkt. Wer in die Alpen fährt, sollte nur mit Winterreifen unterwegs sein – viele Pässe sind bereits gesperrt. Auch im Ausland gilt in mehreren Ländern eine situative Winterreifenpflicht. In Österreich trat diese bereits am 1. November in Kraft.

Diese Autobahnen sind besonders staugefährdet In beiden Fahrtrichtungen ist auf folgenden Strecken mit Staus oder zähfließendem Verkehr zu rechnen:

A1 Osnabrück – Bremen – Hamburg – Lübeck – Fehmarn

A1 Köln – Dortmund – Münster

A3 Frankfurt – Köln – Oberhausen

A4 Chemnitz – Dresden – Görlitz

A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe

A5 Basel – Karlsruhe – Darmstadt

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe

A9 Berlin – Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring, Dreieck Spreeau – Dreieck Barnim

A12 Frankfurt (Oder) – Berlin

A13 Dresden – Berlin

A27 Bremen – Bremerhaven

A42 Dortmund – Kamp-Lintfort

A44 Dortmund – Kassel

A81 Singen – Stuttgart

A99 München-Nord – München-Süd-West

Vollsperrungen am Wochenende Zahlreiche Vollsperrungen beeinträchtigen den Verkehrsfluss – teils ganztägig, teils über Nacht. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Abschnitte im Überblick:



Langfristig bestehen zudem folgende Sperrungen:

A45 Lüdenscheid-Nord – Lüdenscheid (bis Februar 2026)

A59 Dreieck Düsseldorf-Süd – Monheim (bis Juni 2026) Ausland: Engpässe durch Bauarbeiten und Wetter Im benachbarten Ausland bleibt die Lage ähnlich. Auf der österreichischen Brennerautobahn ist der Abschnitt an der Luegbrücke nur einspurig befahrbar. Auch auf der Pyhrn- und Tauernautobahn sowie der Reschenpass-Straße wird gebaut.

Zusätzlich ist der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien noch bis Mitte Dezember komplett gesperrt. In den Alpen ist mit weiteren witterungsbedingten Einschränkungen zu rechnen.

Grenzkontrollen mit potenziellen Wartezeiten An Deutschlands Grenzen wird weiterhin stichprobenartig kontrolliert. Das betrifft besonders die Übergänge:

A3 Suben (Richtung Passau)

A8 Walserberg (Richtung München)

A93 Kiefersfelden (Richtung Rosenheim) Auch an den Übergängen nach Frankreich, Polen und den Niederlanden sind Verzögerungen möglich.

