Verkehr
Politik & Wirtschaft

Sturmtief Elli: VW stoppt am Freitag die Produktion in Emden

Sturmtief Elli
VW stoppt die Produktion in Emden

Der Autobauer Volkswagen stoppt am Freitag (9.1.2026) die Fahrzeugproduktion im Werk Emden vollständig. Grund ist das erwartete Sturmtief Elli, das für den Nordwesten schwere Sturmböen, Schneefall und gefährliche Straßenverhältnisse bringen soll.

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 08.01.2026
Als Favorit speichern
05/2022, VW Volkswagen ID.4 Werk Emden Produktion Fertigung
Foto: Volkswagen AG

Nach Unternehmensangaben entfallen beide Schichten, die Fertigungsbänder stehen für einen Tag still. Es handelt sich um den ersten Produktionsstopp des Standorts im neuen Jahr.

Die Entscheidung fiel nach einer Sitzung des werkseigenen Krisenstabs am Donnerstagmorgen. In einer internen Mitteilung an die Belegschaft heißt es, die Maßnahme diene dem Schutz der Beschäftigten. Betroffen sind mehrere tausend Mitarbeiter in Produktion und Verwaltung. Sie sollen den Ausfall vorrangig über Resturlaubstage aus dem Vorjahr oder über ihr Flexibilitätskonto ausgleichen. Am Freitag bleiben lediglich der Werkschutz und die Werkfeuerwehr vor Ort, um die Sicherheit des Geländes zu gewährleisten.

Ruhetag wird vorgesehen

Ursprünglich war für Ende Januar ein regulärer Ruhetag vorgesehen. Dieser wird nun vorgezogen und wetterbedingt genutzt. Im Gegenzug soll am 30.01.2026 regulär gearbeitet werden. Unter normalen Bedingungen wären am Freitag zwischen 700 und 750 Fahrzeuge vom Band gelaufen. Die Werkleitung betont, dass es sich um eine vorsorgliche Entscheidung handelt, um Risiken durch eingeschränkte Transportwege, Glätte und schwierige Arbeitsbedingungen zu vermeiden.

Der Produktionsstopp betrifft nicht nur die Montagehallen, sondern auch den Fahrzeugumschlag sowie den werkseigenen Hafen. Gerade diese Bereiche gelten bei Sturm und Eis als besonders sensibel. Mit der Stilllegung sollen zusätzliche Gefährdungen durch Lkw-Verkehr, Rangierarbeiten und Verladetätigkeiten vermieden werden.

Emden baut VW ID.4 und ID.7

Das Werk in Emden ist einer der zentralen Standorte von Volkswagen für die Elektromobilität. Dort werden ausschließlich vollelektrische Modelle gefertigt, darunter der Volkswagen ID.4 und der Volkswagen ID.7. Nach dem Auslaufen der Passat-Produktion wurde der Standort umfassend umgebaut und auf E-Fahrzeuge ausgerichtet. Mehrere tausend Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt vom Werk ab, ein großer Teil der Produktion ist für den Export bestimmt.

An allen anderen Volkswagen-Standorten soll die Produktion nach aktuellem Stand normal laufen. Das gilt auch für das Stammwerk in Wolfsburg. Die Werke in Osnabrück und Zwickau befinden sich unabhängig davon noch in der turnusmäßigen Produktionspause zum Jahreswechsel.

Nach Angaben des Konzerns sind durch den eintägigen Stillstand in Emden derzeit keine nachhaltigen Auswirkungen auf Lieferketten oder Auslieferungspläne zu erwarten. Die Maßnahme sei zeitlich begrenzt und organisatorisch eingeplant.

