Nicht wischen, sondern brutzeln Tesla erhält Patent für Laser-„Scheibenwischer“

Tesla könnte in Zukunft Fahrzeugscheiben und Photovoltaik-Oberflächen per Laser reinigen. Das amerikanische Patentamt hat am 7.9.2021 ein entsprechendes Patent unter der Nummer 11.110.896 B erteilt.

Unter dem Titel "Pulsed Laser Cleaning of Debris Accumulated on Glass Articles in Vehicles" übersetzt etwa: "Pulsierende Laserreinigung von Glasoberflächen an Fahrzeugen" hatte der kalifornische Autobauer bereits 2019 das Patent eingereicht – genauer Phiroze Dalal, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Spezialist für Bildgebung bei Tesla.

Saubere Oberflächen auch wichtig für autonomes Fahren

Das Reinigungssystem besteht aus einem Lasermodul unter der Fronthaube sowie einer elektronischen Schmutz-Erkennung und einer Steuerung. Diese soll den pulsierenden Laserstrahl so ausrichten, dass er nicht durch das Glas dringen kann.

USPTO Das System besteht aus einem Laser-Modul - hier in der Motorhaube untergebracht. Es schickt einen pulsierenden Laserstrahl zielgenau auf die Verschmutzung.

Auf der technischen Darstellung des Patents ist die Karosserie eines Tesla Model S zu sehen, bei dem Laserstrahlen nicht nur Schmutzpartikel von der Windschutzscheibe entfernen, sondern auch von den Seitenscheiben. Neben den Fahrzeugscheiben könnten mit dieser Technik auch Oberflächen von Photovoltaik-Anlagen oder aber Linsen von Kameras gesäubert werden. Letzteres spielt eine wichtige Rolle für das autonome Fahren. Auch könnte der Laser zum Entfernen von Wassertropfen verwendet werden.

"Kleine Roboter mit Lasern"

Und wo kommt der Laser-Scheibenwischer zum Einsatz? Vermutlich gar nicht. Die Patentzusage bedeutet nicht zwangsläufig auch eine Serienproduktion. Fans der Marke hoffe indes, dass der Cybertruck entsprechend ausgerüstet ist, zumal er bei seiner Präsentation keine sichtbaren Scheibenwischer zeigte. Übrigens hatte Tesla-Chef Elon Musk bereits Anfang 2020 via Twitter auf die Frage eines Followers, wie eine Lösung bei verschmutzten Kameras aussehen könnte, geantwortet: "Kleine Roboter mit Lasern".

Für die Reinigung der Windschutzscheibe hält Tesla bereits seit Anfang 2021 ein weiteres Patent. Hier kommt der Tesla-Wischer an nur einem vertikalen Arm daher und wischt von rechts nach links. Dadurch wird fast die komplette Windschutzscheibe gereinigt. Bei Nichtgebrauch verschwindet der Wischer horizontal unter der Motorhaube. Dieses Patent könnte im kommenden Tesla Roadster Wirklichkeit werden (siehe Fotoshow).

Fazit

Die Automobilindustrie steckt voller Innovationen, aber seit 1903 hat sich der Scheibenwischer kaum verändert. Nach wie vor rubbelt eine Gummilippe an einem Wischerarm über die Glasscheibe – mal mehr oder weniger effektiv. Jetzt scheint in die Reinigung der Scheiben Bewegung zu kommen: Tesla könnte den Dreck nun einfach per Laser wegbrutzeln. Ob dieses Putz-Patent Chancen auf einen Serieneinsatz in einem Fahrzeug hat, fraglich.