Thomas Ingenlath kehrt zurück: Ex-Polestar-Chef wird wieder Volvo-Designer

Volvo Cars ernennt Thomas Ingenlath mit Wirkung zum 1. Februar 2026 zum neuen Chief Design Officer. Der frühere Designchef des Unternehmens kehrt damit in eine Schlüsselposition zurück und übernimmt die Leitung der globalen Designorganisation über das gesamte Produktportfolio. Ingenlath wird zudem Mitglied des Executive Management Teams.

Nur noch ein Schritt zum Volvo-Chef? Ingenlath war bereits als Senior Vice President Design bei Volvo Cars tätig und prägte maßgeblich die moderne skandinavische Designsprache der Marke. Zuletzt verantwortete er als CEO von Polestar den Aufbau der elektrifizierten Performance-Marke und deren designorientierte Positionierung im Markt.

Volvo-CEO Håkan Samuelsson bezeichnet Design als eine der größten Stärken des Unternehmens und sieht in Ingenlaths Rückkehr eine Stärkung der Designführerschaft des Herstellers im Premium- und Elektromobilitätssegment. Gleichzeitig dankt Volvo Cars Nicholas Gronenthal, der zuletzt interimistisch die globale Designleitung innehatte. Gronenthal übernimmt künftig die Position des Head of Design Americas.

Von Skoda Roomster bis Polestar 1 Thomas Ingenlath studierte Design an der Fachhochschule für Gestaltung Pforzheim sowie am Royal College of Arts in London mit Schwerpunkt Automobildesign. Seine berufliche Laufbahn begann er im Volkswagen-Konzern, wo er unter anderem für Audi tätig war, später die Position des Head of Exterior Design bei Volkswagen übernahm und anschließend als Designchef von Škoda wirkte. Der geborene Krefelder leitete von 2006 bis 2012 das Volkswagen Design Center in Potsdam und verantwortete markenübergreifende Projekte.

2012 wechselte Thomas Ingenlath zu Volvo Cars und prägte dort maßgeblich die Designsprache der Marke. Ab 2017 stand er als CEO an der Spitze des Elektroautoherstellers Polestar, bevor er im Oktober 2024 von Michael Lohscheller abgelöst wurde. Seither hat er den Mutterkonzern Geely beraten. 2017 wurde Ingenlath vom britischen Fachmagazin Autocar als "Design Hero" ausgezeichnet.