Tom Matano gestorben: Designer galt als Vater des Mazda MX-5

Die Nachricht vom Tode Matanos wurde am zurückliegenden Wochenende über verschiedene Social Media-Kanäle verbreitet und mittlerweile von der Familie Matanos bestätigt. Woran der ehemalige Mazda-Designer gestorben ist, wurde nicht mitgeteilt. Matano wäre am 9. Oktober 77 Jahre alt geworden.

Stationen beim GM, Holden, BMW und Mazda Der in Nagasaki geborene Tom Matano startete seine Karriere in der Automobilindustrie im Jahr 1974 bei GM in den USA, wechselte dann zur GM-Tochter Holden nach Australien und ging 1977 zu BMW nach München. 1983 kam er zu Mazda, wo er in der Folge viele einflussreiche Positionen ausfüllte. Zunächst war er Chefdesigner für Mazda North American Operations, später wurde er Vice President of Design und schließlich Executive Vice President of Western Operations für Mazda R&D North America, Inc. sowie Executive Designer und Director of Mazda North American Operations.

Matano ist zwar nur einer der Schöpfer des Mazda MX-5 , gilt aber gemeinhin als der Vater des MX-5. Matano und sein Team wollten mit dem MX-5 NA eine neue Art von Sportwagen entwickeln – bezahlbar und für echte Enthusiasten. Er hat zusammen mit seinen Designteams aber auch viele weitere Mazda Fahrzeuge entworfen, darunter den Mazda RX-7 und das Konzeptfahrzeug Miata ‚M-Coupe‘. Auch mit 75 Jahren gab er seine Leidenschaft für Design an die jüngere Generation weiter und hielt Kunstkurse an der Academy of Art University in San Francisco.