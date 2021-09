Rückrufaktion Toyota Proace & Proace Verso Probleme mit der Radaufhängung und dem Zahnriemen

Gleich zwei Rückrufaktionen stören aktuell die Ruhe der Toyota Proace- und Proace Verso-Kunden. Der zahlenmäßig kleinere aber nicht minder wichtige Rückruf betrifft weltweit 864 und deutschlandweit 168 Fahrzeuge aus dem Produktionsjahr 2021. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), kann es zu einem Versagen der hinteren Radaufhängung kommen, was zu einem Kontrollverlust führen kann. Beim notwendigen Werkstattbesuch lässt Toyota die betroffenen Schweißstellen kontrollieren und nacharbeiten. Der Rückruf ist beim KBA unter der Referenznummer 011030 und beim Hersteller selbst unter dem Code 21SMD-056 zu finden.

Die zweite Rückrufaktion betrifft zwar nur das Modell Toyota Proace (Produktionszeitraum 2016 bis 2019), jedoch müssen weltweit 27.474 und deutschlandweit 3.149 Halter in die Werkstätten. Der Grund: Wegen eines fehlerhaften Zahnriemens kann es zu Beschädigungen des Motors beziehungsweise zu Ausfällen kommen. Toyota tauscht in der Werkstatt die Zahnriemen aus und bringt eine zusätzliche Abdichtung an der Zahnriemen-Abdeckung an. Dieser Rückruf ist beim KBA unter der Referenznummer 010610 und beim Hersteller selbst unter dem Code 21SMD-006 zu finden.

Fazit

Weltweit müssen aktuell 31.655 Toyota-Kunden auf einen Brief ihres Händlers warten. Der Grund sind zwei parallel verlaufende Rückrufaktionen. In Deutschland sind 1.032 Kunden betroffen.