Untersuchung Mercedes Sprinter Lieferwagen kann spontan losrollen

Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) untersucht aktuell einige Mercedes-Benz Sprinter-Vans von 2019, die für den Einsatz als Lieferfahrzeuge von Amazon.com Inc (AMZN.O) oder als Krankenwagen konzipiert sind. Das Problem: Sie rollen nach dem Parken von allein los. Aktuell liegen elf Berichte über derlei Vorgänge vor. Demnach sollen die Fahrzeuge in der Auto-P-Funktion von selbst losgerollt sein. Bislang sind acht Unfälle inklusive eines Verletzten am 23. Februar 2021 in Monroeville im US-Bundesstaat Pennsylvania zu verzeichnen (NHTSA-Nummer: 11404893).

NHTSA Bislang ist von elf Vorfällen die Rede.

Betroffen sind Mercedes-Benz Sprinter (VS30)/2500/3500 und 4500 – jeweils aus dem Jahr 2019. In einer Beschwerde vom 16. März sagte ein Fahrer in Pittsburgh aus, dass er das Fahrzeug geparkt habe und es dann einfach "rückwärts einen Hügel hinunterrollte und gegen ein weiteres Fahrzeug prallte. Es hätte jemanden töten können … Dies ist mein zweiter Mercedes Sprinter-Unfall unter der Marke Amazon mit genau demselben fehlerhaften Bremsbetätigungssystem." Wie viele Fahrzeuge dieses Problem aufweisen ist nicht bekannt. Aktuell befinden sich rund 19.000 Sprinter auf den Straßen der USA.

Fazit

In den USA untersucht die NHTSA aktuell elf Vorfälle, bei denen jeweils ein Mercedes-Benz Sprinter von allein das Rollen begann – trotz Parkstellung des Automatikgetriebes.