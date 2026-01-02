Unzuverlässig: TÜV warnt vor Licht-Automatik

Der TÜV SÜD warnt davor und empfiehlt, das Licht bei schlechten Sichtverhältnissen stets manuell einzuschalten.

Alexander Bausch, Fachmann beim TÜV SÜD, weist darauf hin, dass viele Autofahrer den Lichtschalter dauerhaft auf "Auto" stellen und das System nicht weiter beachten. "Die Elektronik kann nur zwischen hell und dunkel unterscheiden", erklärt Bausch. Bei Nebel, Regen oder Schneefall bleibe das Abblendlicht deshalb häufig aus – das Fahrzeug fährt dann nur mit Tagfahrlicht. Dadurch leuchten die Rücklichter nicht, was besonders bei Nebel oder auf Schnellstraßen gefährlich sein kann.

Bußgelder bei falscher Beleuchtung Wer bei schlechten Sichtverhältnissen ohne Abblendlicht fährt, muss mit einer Geldbuße rechnen. Laut Bußgeldkatalog werden zehn Euro fällig, wenn nur das Standlicht eingeschaltet ist. Wer außerorts bei Nebel, Schneefall oder Regen kein Abblendlicht nutzt, zahlt 25 Euro. Falsch eingeschaltete Nebelschlussleuchten kosten 20 Euro. Diese dürfen nur bei Nebel und einer Sichtweite unter 50 Metern verwendet werden. Zur Orientierung: Leitpfosten am Straßenrand stehen meist 50 Meter auseinander.

Bei weniger als 50 Metern Sichtweite gilt zusätzlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h. "Auch der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug sollte an die Sicht angepasst werden", betont Bausch.

Auf Intervallbetrieb umstellen Bei Nebel sollten die Scheibenwischer mindestens im Intervallbetrieb laufen, da sich auf der Windschutzscheibe ständig feine Wassertröpfchen absetzen. Der TÜV SÜD empfiehlt, die Wischerblätter regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf zu ersetzen. Wer mit Nebel oder schlechter Sicht rechnen muss, sollte mehr Fahrzeit einplanen. Zeitdruck erhöhe das Unfallrisiko deutlich.

Auch der Auto Club Europa (ACE) unterstützt diesen Rat und weist auf das Symbol des Abblendlichts hin – ein stilisierter Scheinwerfer mit drei schräg nach unten gerichteten Linien. Im eingeschalteten Zustand leuchtet das Symbol grün.