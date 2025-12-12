Verrät ein Patent Xiaomis Verbrenner-Pläne?

Innerhalb von nur 15 Jahren hat sich Xiaomi vom IT- und Smartphone-Start-up zu einem Megakonzern entwickelt, der inzwischen auch Autos baut und mit dieser Sparte erste Achtungserfolge vorweisen kann. Bisher umfasst die Modellpalette der chinesischen Firma lediglich zwei Modelle, und die werden rein elektrisch angetrieben. Doch es sieht so aus, als bekämen die Limousine SU7 und deren SUV-Ableger YU7 auf absehbare Zeit Verstärkung. Und die könnte einen in den Antriebsstrang integrierten Verbrennungsmotor an Bord haben.

Kraftstoff-Füllstand mit ausgeklügelter Software ermittelt Wie die chinesische Website "IT Home" berichtet, hat die Autosparte des Konzerns, die Xiaomi Auto Technology Co., Ltd., bei Chinas Patentbehörde "National Intellectual Property Administration" kürzlich ein Patent auf eine neuartige Kraftstoff-Füllstandsanzeige angemeldet. Diese Neuentwicklung zielt darauf ab, den Füllstand im Kraftstofftank mit moderner Software möglichst genau zu ermitteln und abrupte Schwankungen bei dessen Anzeige im Cockpit zu reduzieren.

Da rein elektrisch angetriebene Autos keine Kraftstoff-Füllstandsanzeige benötigen, liegt die Schlussfolgerung auf der Hand: Xiaomi scheint im Hintergrund an neuen Modellen zu arbeiten, bei denen ein Verbrennungsmotor zumindest Teil des Antriebs ist. Reine Verbrenner sind zwar unwahrscheinlich, aber im nächsten Schritt scheinen Xiaomi-Modelle mit Hybridantrieben und/oder E-Autos mit Range-Extender im Anmarsch zu sein.

In welchen Modellen das neue System zum Einsatz kommen soll, wird in dem Patent nicht verraten. Allerdings tauchen in chinesischen Automedien seit einiger Zeit Erlkönigbilder eines großen Xiaomi-SUVs auf, das dem Vernehmen nach YU9 heißen könnte. Laut "Car News China" handelt es sich dabei um einen etwa 5,20 Meter langen SUV mit kastigem Design, der im Innenraum drei Sitzreihen bieten und mit Range-Extender-Elektroantrieb (REEV) antreten soll. Wann das neue Xiaomi-Modell auf den Markt kommt und ob es das einzige mit Verbrenner-Part im Antrieb bleiben wird, ist bisher allerdings nicht bekannt.

Xiaomi kommt 2027 nach Europa Xiaomi baut und verkauft erst seit Frühjahr 2024 Autos und hat nach eigenen Angaben seither bereits über 500.000 Exemplare abgesetzt. Für 2025 geben die Chinesen an, ihr Verkaufsziel von 350.000 Einheiten bereits übertroffen zu haben. Dabei sind sie bisher ausschließlich auf ihrem Heimatmarkt aktiv. Erst 2027 soll der Markteintritt in Europa erfolgen.

Hinweis: In der Fotoshow über dem Artikel präsentieren wir Ihnen den Erlkönig Xiaomi YU7 GT, bei dem es sich um die wohl über 1.000 PS starke Sportversion der Elektro-SUV-Baureihe handelt.