Voltswagen USA - Elektroauto-Offensive Ändert VW seinen Namen?

Es klingt wie ein vorzeitiger April-Scherz – Volkswagen soll in den USA "Voltswagen" heißen. Doch was steckt dahinter?

Auf der PR-Seite des Autobauers in den USA erschien nach einer Meldung des US-Wirtschaftssenders CNBC kurzzeitig eine Pressemitteilung mit dem Datum 29.4.2021. Der Inhalt: Volkswagen plant für den US-Markt ab 1.Mai 2021 "Voltswagen of America" als eine eigene operative Einheit der VW Group of America. Diese Einheit soll auch ein "öffentliches Bekenntnis zu zukünftigen Investments in die E-Mobilität sein", so heißt es in der inzwischen zurückgezogenen Mitteilung.

Neues Logo, neuer Schriftzug

Entsprechend sollen künftig auch konventionelle Fahrzeuge von Elektroautos durch ein anderes Branding unterscheiden. Elektromodelle erhalten ein überarbeitetes Logo in hellblau, während konventionell angetriebene Modelle weiterhin das bekannt dunkel-blaue "VW"-Logo. tragen. Außerdem tragen die Electric Vehicle künftig den Schriftzug "Voltswagen".

Design Tagebuch

Die Pressemitteilung zitiert Scott Keogh, CEO von VW of America "Wir werden vielleicht unser K gegen ein T austauschen, aber was wir nicht ändern, ist das Engagement dieser Marke, erstklassige Fahrzeuge für Fahrer und Menschen überall zu entwickeln." Gegen einen verfrühten Aprilscherz oder eine Marketing-Kampagne spräche, so US-Medien außerdem, dass die Pressemitteilung noch unvollständig war und mit internen Anmerkungen sowie Hinweisen zu Foto-Ergänzungen versehen war.

Gegenüber CNBC mochte sich ein Sprecher nicht zu dem Thema äußern. CNBC und die Nachrichtenagentur "AP" zitiert des weiteren ein anonyme Quelle, die behauptet, die Mitteilung sei echt und noch nicht für die Veröffentlichung vorgesehen. Gegenüber auto-motor-und-sport.de erklärte eine Insider: "Ich würde das nicht so ernst nehmen".

Umfrage Volkswagen zu "Voltswagen". Halten Sie das für ... 140 Mal abgestimmt ... einen verfrühten Aprilscherz? ... eine schlechte Marketing-Kampagne? ... einen echten Scoop? mehr lesen

Fazit

Volkswagen zu Voltswagen – was auch immer hinter der Umbenennung steckt, es ist für den Konzern ein PR-Desaster. Sollte es ein verführter Aprilscherz gewesen sein, wofür nach unseren Quellen einiges spricht, so wäre aus dem Gag nun die Luft raus. Ist es eine Guerilla-Marketing-Kampagne zur Einführung des ID.4, so wäre sie ebenfalls stümperhaft lanciert worden. Und sollte VW tatsächlich eine Elektroauto-Einheit in "Voltswagen" umbenennen und sogar Logos und Schriftzüge etablieren, so würde das nicht nur sehr viel Geld kosten, es verwässert den Markennamen und käme zur Markteinführung des VW ID.4 in den USA einfach zu spät.