Zoll kassiert Gallardo ein: Dieser Lamborghini ist illegal

Der Sportwagen wurde auf einem Anhänger in Richtung Stuttgart transportiert, als eine mobile Kontrolleinheit des Zolls das Gespann gegen 21:00 Uhr zur Kontrollstelle leitete. Der 36-jährige Fahrer aus Rumänien konnte keine gültigen Unterlagen für die Einfuhr des Fahrzeugs vorweisen, wie der Zoll am Mittwoch (31.7.2025) mitteilt.

Heftige Forderung des Zolls

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Lamborghini aus der Ukraine in die EU gebracht – ohne vorherige Anmeldung bei den Zollbehörden. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und sollte offenbar in Deutschland repariert und anschließend verkauft werden. Für diesen Vorgang wären jedoch Einfuhrabgaben in Höhe von etwa 25.500 Euro sowie eine Sicherheitsleistung von 9.600 Euro fällig gewesen. Da der Fahrer den Gesamtbetrag nicht zahlen konnte, wurde das Fahrzeug einbehalten.