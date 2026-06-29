300 km Reichweite und Premium-Anspruch: Neuer Smart #2

Der neue Smart #2 bleibt seinem Vorgänger treu, was die kompakten Abmessungen betrifft: Mit einer Länge von 2,78 Metern und einem Wendekreis von 6,95 Metern ist er weiterhin ideal für enge Parklücken und dichten Stadtverkehr. Neu ist jedoch die Electric-Only-Architektur (ECA), auf der das Modell basiert. Diese ermöglicht eine Batterie mit einer Kapazität von 35,7 kWh, die eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern nach WLTP verspricht. Besonders beeindruckend ist die Ladezeit: Der Akku kann in weniger als 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden – ein erheblicher Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern.

Der Motor sitzt auf der Hinterachse und sorgt zusammen mit der Fünflenker-Hinterachse für ein erwachsenes Fahrgefühl. Das Cockpit wurde ebenfalls überarbeitet und bietet nun eine durchgehende Sitzbank sowie einen großen Touchscreen für Infotainment-Funktionen.

Vergleich mit Renault Twingo und Dacia Spring Im direkten Vergleich mit dem Renault Twingo Electric zeigt sich der Smart #2 technologisch überlegen: Während der Twingo mit einem LFP-Akku (27,5 kWh) ausgestattet ist und eine Reichweite von maximal 263 Kilometern erreicht, bietet der Smart nicht nur mehr Reichweite, sondern auch kürzere Ladezeiten. Der Dacia Spring hingegen punktet mit einem deutlich niedrigeren Preis von rund 18.000 Euro, hat jedoch eine um etwa 30 Prozent kleinere Batterie und schafft lediglich rund 230 Kilometer Reichweite.

Beide Modelle bieten allerdings mehr Sitzplätze und einen größeren Innenraum – ein klarer Vorteil für Käufer, die Wert auf Flexibilität legen. Der Smart #2 bleibt als Zweisitzer konsequent auf urbane Mobilität ausgerichtet.

Alltagstauglichkeit im urbanen Raum Seine kompakten Maße machen ihn zum perfekten Begleiter in der Stadt, wo Parkplätze oft knapp sind. Die verbesserte Reichweite und Ladegeschwindigkeit erhöhen den Alltagskomfort – insbesondere für Pendler oder kurze Überlandfahrten. Eine Einschränkung gibt es: Der vergleichsweise hohe Luftwiderstand beeinträchtigt die Effizienz bei höheren Geschwindigkeiten.

Marktpositionierung und Preisgestaltung Mit einem Einstiegspreis von 22.500 Euro positioniert sich der Smart #2 im oberen Bereich des Kleinstwagensegments. Dies reflektiert den Premium-Anspruch der Marke: Hochwertige Materialien im Innenraum sowie innovative Technik rechtfertigen den Preis aus Sicht des Herstellers.

Interessant ist auch die strategische Ausrichtung: Während viele Wettbewerber versuchen, möglichst vielseitige Fahrzeuge anzubieten, bleibt Smart seinem Konzept treu und fokussiert sich auf ein spezifisches Nutzungsprofil.