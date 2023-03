Elektrischer Audi A3 bestätigt Einstiegsstromer ab 2027 mit 700 km Reichweite

Audi-Chef Markus Duesmann hat auf der Jahrespressekonferenz ein elektrisches Einstiegsmodell "unterhalb des Q4 E-Tron" angekündigt. Konkreter wurde Technik-Boss Oliver Hoffmann. Das Modell ist ein A-Segment-Modell unter dem Q4 und "vergleichbar mit dem A3". Der Name wurde indes nicht kommuniziert, wir gehen jedoch davon aus, dass der Stromer als A3 E-Tron auf den Markt kommt, auch wenn es zu einer Überarbeitung der Nomenklatur bei Audi kommt.

Reichtweite bis zu 700 Kilometer im A3

Der E-A3 basiert nicht mehr auf dem Modularen Elektrobaukasten (MEB), sondern auf der SSP-Plattform (Scalable Systems Plattform). Diese ist für auf eine 800-Volt-Elektroarchitektur ausgelegt und erlaubt höhere Ladeleistungen von bis zu 270 kW und damit schnellere Ladezeiten als das MEB-System mit 400 Volt. Laden von Strom für rund 100 Kilometer soll in zehn Minuten möglich sein, die Reichweite kann bis zu 700 Kilometer betragen. Die SSP kommt ab 2026 mit einer Einheitsbatterie an den Start.

Als leistungsstärkere Modelle werden Pendants zum S3 und RS3 erwartet, die beide über Allradantrieb mit je einem E-Motor pro Achse ausgerüstet sind.

Audi A3 E-Tron auch als Limousine

Dem Vernehmen nach soll der A3 E-Tron nicht nur als Steilheckversion mit vier Türen und großer Heckklappe, sondern auch in einer weiteren Karosserieform als Limousine angeboten werden. Im Vergleich zum aktuellen Modell, das noch ein Facelift erhält (siehe Fotoshow), wachsen die Dimensionen, die Räder werden weiter in den Ecken positioniert, wodurch die Überhänge geringer ausfallen. Der Radstand wächst, ebenso die Fahrgastkabine, während die Fronthaube kürzer ausfällt. Der Innenraum bietet durch den flachen Fahrzeugboden deutlich mehr Platz.

Audi bietet ab 2026 nur noch rein elektrische Fahrzeuge an, bis 2025 wollen die Ingolstädter 20 neue Modelle präsentieren, wobei zehn als Elektroautos ausgelegt sind. Den Anfang machen 2024 der Audi Q6 E-Tron und die Sportback-Version, der Audi A4 E-Tron sowie der A6 E-Tron.

Umfrage 10661 Mal abgestimmt Wie wichtig ist Ihnen eine hohe Ladeleistung beim Elektroauto? Nicht so wichtig. Ich lade ohnehin fast immer zu Hause. Sehr wichtig. Warten unterwegs stört mich sehr. mehr lesen

Fazit

Audi bringt als künftiges Einstiegsmodell ein E-Auto vom Format eines Audi A3. Das aktuelle Modell noch mit konventionellen Motoren erhält ein Facelift, ab 2027 soll dann der A3 E-Tron – so der inoffizielle Name – auf den Markt kommen. Dabei verfügt das Modell über Schnellladefunktion, eine Reichweite von bis zu 700 Kilometer – und kommt auch als sportliche Ableger mit Allrad an den Start.