BYD Seagull Elektro-Kleinwagen mit Billig-Batterie

Der chinesische Autokonzern BYD stellt auf der Automesse in Shanghai sein neues Modell Seagull vor. Das kleine E-Auto könnte eine Natrium-Ionen-Batterie bekommen.

Bei der Namensgebung seiner neuen Elektroautos lässt sich BYD nunmehr von der (Wasser-)Tierwelt inspirieren. Los ging es mit dem Seal (Robbe), auch einen Dolphin (Delphin) und einen Sea Lion (Seelöwe) wird es demnächst geben. Auf der vom 18. bis 27. April 2023 stattfindenden Shanghai Motor Show wächst diese sogenannte Ocean Series auf ein Quartett an: Mit dem Seagull gesellt sich eine Seemöwe hinzu. Diese gab schon dem Mercedes 300 SL seinen Spitznamen im englischen Sprachraum, weil dessen geöffneten Türen an die ausgebreiteten Flügel einer Möwe erinnern ("gullwing doors").

Solche Extravaganzen leistet sich der Seagull, der auf BYDs E-Plattform 3.0 basiert, freilich nicht. Der Elektro-Kleinwagen weist vier konventionelle Türen und eine große Heckklappe auf. Er ist 3,78 Meter lang, 1,72 Meter breit sowie 1,54 Meter hoch und verfügt über einen Radstand von 2,50 Meter. Klassische Kleinwagen-Dimensionen also, die den Seagull zu BYDs Einstiegs-E-Auto machen. Der Dolphin, Seal und Sea Lion siedeln sich darüber an.

Mit Natrium-Ionen-Batterie?

Der BYD Seagull präsentiert ein eigenständiges Design, bei dem Vorderwagen und Überhänge kurz ausfallen. In der Frontschürze sitzt, untypisch für ein Elektroauto, ein recht großer Lufteinlass. Ebenso unüblich: der Einarm-Wischer. Kunststoff-Elemente finden sich nicht nur rund um die Räder, sondern auch oberhalb der Seitenschweller und an der C-Säule, wodurch der untere Karosseriebereich von der Dachpartie optisch abgetrennt wird. Die Schulterlinie knickt nach der B-Säule Richtung Heck nach oben ab. Über dem Hinterteil thront ein weit herausgezogener Spoiler, während die waagerechten Heckleuchten durch eine schmale Lichtleiste miteinander verbunden sind.

Chinesischen Medienberichten zufolge will BYD den Seagull mit zwei Motorvarianten anbieten: 55 kW (75 PS) oder 75 kW (102 PS). Es soll ebenso viele Batterie-Optionen geben. Die größere mit 38 Kilowattstunden soll nach dem chinesischen Fahrzyklus CLTC eine Reichweite von 405 Kilometern ermöglichen und über Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) verfügen. Für den kleineren Energiespeicher gibt BYD 30 Kilowattstunden und 305 Kilometer Reichweite an. Chinesischen Medienberichten zufolge handelt es sich hier um einen Natrium-Ionen-Akku, der ganz ohne die Rohstoffe Kobalt, Nickel und Lithium auskommt und deshalb Vorteile bei den Kosten und Auswirkungen auf die Umwelt verspricht.

Minimalistisches Cockpit

Über das Interieur ist noch nicht viel bekannt. Der BYD Seagull verfügt über vier Sitzplätze und zwei Monitore. Der kleinere sitzt als Fahrer-Informations-Display hinter dem unten etwas abgeflachten Lenkrad. Mittig im Armaturenbrett befindet sich ein Infotainment-Touchscreen im Tablet-Format. Zwischen ihm und den zentralen Lüftungsdüsen positioniert BYD haptische Tasten für einige wichtige Funktionen.

Wann genau der BYD Seagull zu den chinesischen Händlern rollt und ob er irgendwann nach Europa kommt, ist noch nicht bekannt. Die Preise für den chinesischen Markt liegen bei 80.000 bis 100.000 Yuan (aktuell umgerechnet etwa 10.600 bis 13.300 Euro).

Fazit

BYD baut seine Elektro-Modellpalette mit dem Seagull, der in wenigen Tagen auf der Automesse in Shanghai debütiert, nach unten aus. Falls sich die bisherigen Gerüchte bewahrheiten, könnte die chinesische Seemöwe das erste Serienauto mit Natrium-Ionen-Batterie sein. Dann kann die neuartige Zellchemie zeigen, wozu sie in der Lage ist – und wozu vielleicht auch nicht.