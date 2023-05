Cadillac Escalade IQ Luxus-SUV wird elektrisch

Auch die Nobelmarke Cadillac trimmt Konzernmutter GM konsequent auf Elektromobilität. Auf den Crossover Lyriq und den Luxusliner Celestiq (siehe Video) folgt noch in 2023 die rein elektrisch angetriebene Version des Luxus-SUV Escalade.

E-Escalade mit IQ-Zusatz

Der bekommt in der Elektroversion ein IQ an den Namen angehängt. Auch wenn die Nomenklatur hier etwas hinkt, soll das IQ auch hier die klare Zugehörigkeit zur Cadillac-Elektrofamilie signalisieren. Offensichtlich wollte das Nobel-Label den bekannten Namen Escalade nicht komplett verwerfen.

Während Cadillac selbst bislang nur den Namen offiziell mit einem Teaser bestätigt, liefern Bilder von unserem Erlkönigjäger bereits erste Eindrücke vom neuen Elektro-Luxus-SUV. Und der bleibt auch in der Elektroversion seinen bekannten Linien treu. Das Design bleibt kantig, das Heck fällt steil ab, die Dachlinie scheint allerdings etwas niedriger zu verlaufen als beim Verbrenner.

Plattform von Truck-Geschwistern

Der Escalade IQ steht auf der BT1-Architektur von GM, die für schwere Aufgaben vorgesehen ist. Plattformbrüder des Escalade sind der Chevrolet Silverado EV, der GMC Sierra EV und der GMC Hummer EV. Mit der Schwerlastplattform wandern unter die Escalade IQ-Karosserie auch 24 Zoll große Leichtmetallräder mit Acht-Loch-Anbindung sowie Reifen der Dimension 275/50. Neben dem hier erwischten Standard-Escalade IQ dürfte das Angebot wie beim Verbrenner-Pendant noch um eine Langversion aufgestockt werden. Für die hat sich GM schon das Typkürzel IQL reservieren lassen.

Über die Daten der Elektroantriebskonfiguration kann derzeit nur spekuliert werden. Seitenblicke zu den Plattformbrüdern liefern aber die entsprechende Range. Dem Silverado EV und dem Sierra EV stehen beispielsweise zwischen 510 PS und 834 Nm und 764 PS und 1.064 Nm Drehmoment zu Buche. Die Reichweite liegt bei fast 650 Kilometer. Geladen wird mit bis zu 350 kW. Im Hummer werden sogar bis zu 842 PS offeriert.

Fazit

Cadillac stellt noch in 2023 den Escalade in einer Elektroantriebsvariante vor. Der Escalade IQ teilt sich die Antriebstechnik mit den elektrischen Truck-Geschwistern von Chevrolet und GMC. In den US-Markt dürfte er 2024 in zwei Karosserielängen starten.